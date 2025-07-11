مصدر من دجلة يكشف لـ في الجول تفاصيل مرض أبو النجا وسبب نقله للمستشفى

كشف مصدر من وادي دجلة تفاصيل إصابة محمد أبو النجا حارس مرمى الفريق وسبب نقله للمستشفى.

وقال مصدر من دجلة لـ FilGoal.com: "محمد أبو النجا حارس مرمى الفريق تعرض للإصابة بمشاكل في الجهاز الهضمي والكبد وأصيب بمرض الصفراء ونُقل للمستشفى في الإسماعيلية بعد نهاية دوري المحترفين".

وأضاف "النادي قرر من أسبوع نقله لمستشفى في السادس من أكتوبر وهو حاليا في العناية المركزة".

وساهم الحارس المُلقب بـ "بونجا" في تأهل وادي دجلة إلى الدوري الممتاز بعد غياب 4 مواسم.

وتألق بونجا في قيادة الغزلان للعودة للممتاز حيث شارك في 29 مباراة وخرج في 21 منها بشباك نظيفة.

وحافظ على شباكه نظيفة في 10 مباريات متتالية، واستقبل فقط 8 مباريات في الموسم المنقضي.

وسبق أن ساهم بونجا في عودة بتروجت إلى الدوري المصري في الموسم الماضي من دوري المحترفين أيضا.

ويتمنى فريق عمل FilGoal.com الشفاء العاجل للحارس وعودته سالما.