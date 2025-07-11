تقارير إيطالية: جالاتاسراي قدّم ضمانات مالية لـ نابولي من أجل ضم أوسيمين

الجمعة، 11 يوليه 2025 - 18:23

كتب : FilGoal

فيكتور أوسيمين

قدّم مسؤولو جالاتاسراي التركي ضمانات مالية لـ نابولي من أجل الحصول على النيجيري فيكتور أوسيمين.

ويمتلك النيجيري شرطا جزائيا مع الفريق الإيطالي بقيمة 75 مليون يورو.

وطالب نابولي بالحصول على ضمانات مالية من الفريق التركي للتأكد من قدرته على دفع قيمة انتقال الدولي النيجيري.

أخبار متعلقة:
تقرير: بعد فشل صفقة أوسيمين.. تفاصيل عرض الهلال لنجم الدوري الإيطالي سكاي: نابولي ينتظر ضمانات جالتا سراي لإتمام انتقال أوسيمين سكاي: نابولي يرد على عرض جالاتاسراي لضم أوسيمين رومانو: جالاتاسراي يتقدم بعرض لضم فيكتور أوسيمين

ووفقا للتقارير الإيطالية فإن جالاتاسراي يرغب في دفع القيمة المالية للصفقة على 5 دفعات.

وأوضحت التقارير إلى أن نابولي يرغب في رؤية الأوراق المالية وتحليلها عن طريق محاميّ النادي لضمان الحصول على قيمة الصفقة قبل أن يتم التعاقد بشكل نهائي.

وقضى النيجيري الموسم الماضي معارا للأسود التركي وفي الصيف الجاري رفض أكثر من عرض ضخم للانتقال للهلال السعودي.

وساهم أوسيمين في تتويج الفريق بلقب الدوري التركي، وأنهى الموسم وفي رصيده 37 هدفا بقميص الأسود كأفضل هداف أجنبي في موسم واحد بتاريخ النادي.

صاحب الـ 26 عاما شارك مع نابولي في 133 مباراة وسجل 76 هدفا وصنع 18 في جميع المسابقات وتوج بلقب الدوري الإيطالي.

وبات النيجيري أول لاعب إفريقي يتوج بجائزة هداف الدوري الإيطالي عبر التاريخ في موسم 2022-23.

فيكتور أوسيمين نابولي جالاتاسراي
نرشح لكم
بشكتاش يعلن بدء المفاوضات لضم كوكتشو من بنفيكا تخليدا لذكرى جوتا.. ليفربول يقرر حجب الرقم 20 بطفل هارب من المدرسة.. نيوكاسل يعلن ضم إيلانجا بديل كاريراس.. بنفيكا يضم أوبرادور من ريال مدريد أدار مباراة الأهلي وإنتر ميامي.. علي رضا فغاني حكما لـ نهائي كأس العالم للأندية 2025 أثلتيك: تمت.. بورنموث يواصل ضم حراس تشيلسي سكاي ألمانيا: بايرن ميونيخ يحضر عرضا لـ لويس دياز.. ومطالب ليفربول المالية المتوقعة يويفا يعلن موقف ليون وكريستال بالاس من المشاركات الأوروبية في 2025-2026
أخر الأخبار
بالقميص رقم 7.. روبينيو جونيور يشارك مع سانتوس ويصنع هدفا تحت أنظار نيمار 9 ثاتيه | أمريكا
مصدر مقرب من إمام يوضح لـ في الجول: الأهلي متمسك باللاعب.. وموقفه من تعديل العقد 26 دقيقة | الدوري المصري
مصدر مقرب من عبد القادر يكشف لـ في الجول جديد مفاوضات الأهلي مع الحزم السعودي 41 دقيقة | الدوري المصري
كرة سلة - على أعتاب الـ 49.. إسماعيل أحمد يفوز بالدوري اللبناني مع الرياضي 47 دقيقة | كرة سلة
بشكتاش يعلن بدء المفاوضات لضم كوكتشو من بنفيكا ساعة | الكرة الأوروبية
تخليدا لذكرى جوتا.. ليفربول يقرر حجب الرقم 20 ساعة | الدوري الإنجليزي
خورفكان الإماراتي يكشف حقيقة مفاوضات الجزيري ومحمد هاني ساعة | الدوري المصري
بطفل هارب من المدرسة.. نيوكاسل يعلن ضم إيلانجا ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد إقصاء فلومينينسي.. فريق وحيد لم يتلق خسارة في كأس العالم للأندية 2 خبر في الجول - الاتفاق تم.. الزمالك يضم شيكو بانزا لمدة 4 مواسم 3 أحمد ريان: تمنيت الانتقال لـ الزمالك.. ولهذا لم تتم الصفقة وكنت محقا مع موسيماني 4 لاعب الزمالك المحتمل - شيكو بانزا.. "لياو" الذي يعاني من الكوليسترول
/articles/509076/تقارير-إيطالية-جالاتاسراي-قد-م-ضمانات-مالية-لـ-نابولي-من-أجل-ضم-أوسيمين