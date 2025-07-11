نهائي كأس العالم للأندية - موعد مباراة تشيلسي ضد باريس سان جيرمان.. القنوات الناقلة والمعلقون والجوائز المالية

الجمعة، 11 يوليه 2025 - 18:12

كتب : FilGoal

كأس العالم للأندية

يلتقي باريس سان جيرمان الفرنسي مع تشيلسي الإنجليزي في نهائي كأس العالم للأندية 2025.

وسيلتقي الفريقان على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية لحسم بطل العالم في أولى نسخ البطولة بمشاركة 32 فريقا.

وتأهل تشيلسي للنهائي بفضل فوزه على فلومينينسي بنتيجة 2-0 في أولى مباريات المربع الذهبي.

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في المقابل تفوق باريس سان جيرمان برباعية دون رد على ريال مدريد لحسم ثاني بطاقات النهائي.

يذكر أنه لا توجد مباراة لتحديد المركز الثالث في البطولة الحالية كما كان الحال في النسخ السابقة.

المشوار حتى النهائي

باريس سان جيرمان

أنهى باريس سان جيرمان مجموعته متصدرا برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف عن بوتافوجو البرازيلي، حيث انتصر على أتليتكو مدريد بنتيجة 4-0 ثم خسر من بوتافوجو 1-0 وانتصر على سياتل ساوندرز بنتيجة 2-0.

وفي ثمن النهائي تفوق بطل دوري أبطال أوروبا على إنتر ميامي بنتيجة 4-0، ثم أقصى بايرن ميونيخ في ربع النهائي بالفوز 2-0، وأخيرا وصل للنهائي بفضل تفوقه على ريال مدريد في المربع الذهبي بنتيجة 4-0.

تشيلسي

أنهى تشيلسي مجموعته في المركز الثاني برصيد 6 نقاط خلف فلامنجو البرازيلي، حيث انتصر على لوس أنجلوس 2-0 ثم خسر من فلامنجو البرازيلي بنتيجة 3-1 وانتصر على الترجي بنتيجة 3-0.

وفي ثمن النهائي تفوق بطل دوري المؤتمر الأوروبي على بنفيكا بنتيجة 4-1 ثم أقصى بالميراس في ربع النهائي بالفوز 2-1، وأخيرا وصل للنهائي بفضل تفوقه على فلومينينسي في المربع الذهبي بنتيجة 2-0.

موعد المباراة النهائية والقناة الناقلة

تقام المباراة يوم الأحد 13 يوليو.

وتبدأ في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

وستذاع عبر قناتي MBC مصر 1 وMBC مصر 2.

ويعلق عليها كل من مدحت شلبي وفارس عوض.

وستذاع أيضا المباراة عبر منصة DAZN بكافة اللغات.

الجوائز المالية

سيحصل الفائز من تلك المباراة على 40 مليون دولار أمريكي.

حتى الآن تشيلسي حصد 89.5 مليون دولار أمريكي حتى وصوله للنهائي.

وفي حال توُج باللقب سيرفع رصيده المالي لـ 129.5 مليون دولار.

فيما حاز باريس سان جيرمان على 107.7 مليون دولار أمريكي حتى وصوله للمباراة النهائية.

وفي حال تُوج باللقب سيرفع رصيده المالي لـ 147.7 مليون دولار.

تشيلسي باريس سان جيرمان نهائي كأس العالم للأندية
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