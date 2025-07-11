بورتو يكشف لـ في الجول تفاصيل الشرط الجزائي لـ كونسيساو وموقف ناديه من استمراره

الجمعة، 11 يوليه 2025 - 17:18

كتب : عبد الرحمن شريف

كونسيساو - إنتر - يوفنتوس

كشف بيدرو مايا المتحدث الرسمي لنادي بورتو عن تفاصيل الشرط الجزائي الخاص بـ فرانسيسكو كونسيساو المعار إلى يوفنتوس.

وقال بيدرو لـ FilGoal.com: "فرانسيسكو كونسيساو يتضمن في عقده شرط جزائي مخفض بقيمة 30 مليون يورو من 15 يونيو حتى 15 يوليو الجاري".

وأضاف "عقب هذا التاريخ ستعود قيمة الشرط الجزائي لـ 45 مليون يورو تلقائيا، اللاعب الآن في إجازة بعد مشاركته في كأس العالم للأندية مع يوفنتوس".

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وأنهى حديثه قائلا: "حتى الآن لا نعلم هل سيكون معنا الموسم المقبل أم لا، لكن إذا لم يفعل الشرط الجزائي الخاص به سيستمر معنا بالموسم الجديد".

وينتهي عقد كونسيساو مع بورتو صيف 2029.

وقضى كونسيساو موسمه معارا إلى يوفنتوس وانتهت مدة الإعارة بنهاية الموسم.

وخاض اللاعب البالغ من العمر 22 عاما 40 مباراة مع البيانكونيري وسجل 7 أهداف وصنع 6 آخرين.

فرانسيسكو كونسيساو يوفنتوس بورتو
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