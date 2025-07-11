بعد انتقال عبد الناصر للزمالك.. محمد إسماعيل مديرا رياضيا لـ إنبي

أعلن نادي إنبي تعيين محمد إسماعيل مديرا رياضيا للنادي البترولي خلفا لعبد الناصر محمد.

وانتقل عبد الناصر محمد ليشغل منصب مدير الكرة بنادي الزمالك.

وكشف إنبي عبر حسابه على فيسبوك عن تولي محمد إسماعيل مهمة المدير الرياضي خلفا لعبد الناصر محمد.

وشهدت الأيام الماضية جدلا واسعا حول قانونية عمل عبد الناصر محمد بنادي الزمالك في ظل عمله كمديرا رياضيا لنادي إنبي.

ماذا حدث؟

أعلن نادي الزمالك تشكيل الجهاز الفني والإداري لفريق كرة القدم بالكامل، بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني.

وكشف الزمالك عن تعيين عبد الناصر محمد في منصب مدير الكرة، وهو الذي شغل هذا المنصب لسنوات في إنبي قبل أن يتم تعيينه مديرا رياضيا.

أيمن الشريعي رئيس إنبي قال لـ FilGoal.com: "عبد الناصر محمد ما زال يشغل منصب المدير الرياضي في إنبي مع الاحتفاظ بجميع حقوقه المالية وكامل صلاحياته الإدارية بجانب عمله الجديد في الزمالك بناءً على رغبته الشخصية".

وأضاف "أبلغنا عبد الناصر بعرض الزمالك منذ 8 أيام وحصل على موافقة الإدارة ونتمنى له التوفيق في عمله بصفته أحد كوادر نادي إنبي".

فيما شدد عبد الناصر محمد على أنه متفرغ لعمله الجديد بعد رحيله عن إنبي من أجل تحقيق الأهداف المطلوبة في المرحلة القادمة.

وقال عبد الناصر محمد في تصريحات للمركز الإعلامي للزمالك: "أنا متفرغ حاليا لعملي الجديد بالزمالك، أعمل باحترافية، ومتفرغ حاليا لنادي الزمالك بعد رحيلي عن إنبي خلال الفترة الماضية".

وأضاف "تركيزي في الفترة الحالية مُنصب مع ناديه الجديد، من أجل تحقيق الأهداف المطلوبة في المرحلة القادمة".

وشدد "لا أعلم المغزى من تصريحات رئيس نادي إنبي خلال الساعات القليلة الماضية بشأن عملي في نادي الزمالك، ومن الطبيعي حصولي على إذن منه بالرحيل عن النادي بعد 40 سنة متواصلة، قضيتها في الإدارة الرياضية المتنوعة بنادي إنبي".

وواصل "لم أدخل نادي إنبي منذ حصولي على إذن من رئيس النادي بالرحيل للعمل في صفوف نادي الزمالك، وأعتز بفترة عملي في إنبي ولا أنكر فضل النادي عليّ الذي أعتبره بمثابة بيته، وتربطني علاقة قوية بجميع مسؤوليه".

لكن أيمن الشريعي عاد وقال عبر قناة أون سبورت: "عبد الناصر محمد من مؤسسي نادي إنبي واسمه ارتبط بنا وهو قيمة كبيرة جدا".

وأضاف "عبد الناصر محمد لم يتقدم باستقالته من إنبي، ولم تتم إقالته ولم يرحل بالاتفاق معنا، وهو مستمر معنا كمدير رياضي حتى هذه اللحظة وفقا لرغبته بجانب عمله كمدير كرة في الزمالك"؟

وأكمل "الزمالك لم يتواصل معنا للحصول على خدمات عبد الناصر محمد، ودوره كمدير رياضي في إنبي مقتصر على الرياضات الأخرى وليس كرة القدم".

وأشار "قرأت بيان عبد الناصر ومكتوب به أنه يتعجب جدا من كلامي، وأقول له لا أحد يتعجب من كلامي، وحديثي إما تصدقه أو لا".

وأتم تصريحاته "وفقا للقرارات الإدارية لا ينبغي أن يكمل يجمع عبد الناصر محمد بين منصبين في إنبي والزمالك، وهناك أمور مالية معه لم تحسم".

وجاء هذا القرار لينهي الجدل الدائر حول مصير عبد الناصر محمد، ويتولى محمد إسماعيل مهمة المدير الرياضي بنادي إنبي.

محمد إسماعيل سبق له العمل كمديرا للكرة بنادي إنبي، وكذلك تولى مهمة المدير الفني بعدما عمل لسنوات في قطاع الناشئين بالنادي البترولي.