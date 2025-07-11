بعد ظهوره في كأس العالم للأندية.. راموس حارس بورتو في طريقه للدوري السعودي

اقترب كلاوديو راموس حارس مرمى نادي بورتو البرتغالي من الانتقال إلى أحد أندية الدوري السعودي بالموسم المقبل.

وظهر راموس بشكل جيد خلال منافسات كأس العالم للأندية بعدما شارك على حساب ديوجو كوستا حارس بورتو الأساسي الذي تعرض للإصابة قبل انطلاق البطولة.

وبحسب صحيفة الشرق الأوسط السعودية، فإن إدارة نادي الأخدود توصلت إلى اتفاق نهائي مع كلاوديو راموس للانضمام إلى فريقها خلال هذا الصيف.

وأوضحت الصحيفة ذاتها أن التعاقد مع راموس جاء لتعويض البرازيلي باولو فيتو، الذي غادر الفريق بنهاية الموسم الماضي، منتقلا إلى أتلتيكو جويانيينسي البرازيلي.

راموس شارك مع بورتو في كأس العالم للأندية، وظهر بشكل جيد للغاية في مواجهة بالميراس.

لكنه تلقى هدفين أمام إنتر ميامي، و4 أهداف في مواجهة الأهلي.

ولم يتمكن الفريق البرتغالي من التأهل لدور الـ16 بعد احتلاله المركز الثالث في مجموعته وصعد بالميراس وإنتر ميامي.