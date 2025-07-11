بتواجد 40 لاعبا.. منتخب مصر يختتم معسكر المقيمين بالخارج

الجمعة، 11 يوليه 2025 - 16:17

كتب : FilGoal

منتخب مصر تحت 16 عاما

اختتم المنتخب الوطني تحت 16 سنة بقيادة حسين عبد اللطيف معسكره بمركز المنتخبات الوطنية.

وخاض منتخب مصر تحت 16 عاما معسكرا في الفترة من 6 يوليو حتى 10 يوليو بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر.

ولعب منتخب تحت 16 عاما مباراة ودية أمام نظيره فريق نجوم المستقبل، انتهت بفوز الفراعنة 6-0.

وحرص الجهاز الفني للفريق بقيادة حسين عبد اللطيف على إقامة معسكره بتواجد 40 لاعبا من المقيمين خارج مصر.

وضم المعسكر لاعبين مقيمين من دول مختلفة شملت روسيا وأمريكا وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا والسويد والإمارات والسعودية لإتاحة الفرصة لضم لاعبين جدد ورؤية أكبر قدر من اللاعبين في هذة المرحلة العمرية.

ويستعد منتخب مصر تحت 16 عاما لخوض تصفيات كأس أمم إفريقيا.

منتخب مصر تحت 16 عاما
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