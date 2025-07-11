رومانو: هندرسون يكمل الفحوصات الطبية للانضمام إلى برينتفورد

أكمل جوردان هندرسون خضوعه للفحوصات الطبية تمهيدا للانضمام إلى برينتفورد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

جوردان هندرسون النادي : لاعب حر برينتفورد

وحسب فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس، فإن اللاعب الإنجليزي أكمل الفحوصات الطبية تمهيدا للانضمام إلى برينتفورد لمدة موسمين في صفقة انتقال حر.

وأفادت صحيفة ذا تايمز في وقت سابق أن فرانشيسكو فاريولي المدير الفني الجديد لبورتو البرتغالي أراد ضمه، إلا أن هندرسون فضل العودة لإنجلترا مرة أخرى.

ولعب هندرسون في الموسم الماضي تحت قيادة فاريولي في أياكس.

وفي حال إتمام الصفقة بشكل رسمي، ستكون هذه التجربة الرابعة الإنجليزية للاعب البالغ من العمر 35 عاما، إذ مثل سندرلاند وكوفنتري سيتي وليفربول.

وأعلن أياكس أمستردام في وقت سابق رحيل جوردن هندرسون هذا الصيف بعد الاتفاق على عدم إكمال التعاقد لنهاية الموسم المقبل.

عقد هندرسون مع أياكس يتضمن بندا يسمح له بالرحيل مجانا هذا الصيف إذا رغب في تفعيله.

عقب رحيله من ليفربول في صيف 2023، انضم هندرسون إلى الاتفاق السعودي.

لكنه اتخذ قرارا مفاجئا بالرحيل عن الاتفاق السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية، يناير 2024، بعد 6 أشهر فقط من انضمامه للفريق قادما من ليفربول.

وقرر هندرسون فسخ عقده بالتراضي مع الاتفاق وقدم تضحية مالية هائلة من أجل الانتقال لصفوف أياكس، معللا رحيله بعدم الانسجام مع الأجواء بالدوري السعودي.

ووقع هندرسون على عقد يمتد مع أياكس حتى يونيو 2026 لكن يمكنه فسخه في صيف 2025.