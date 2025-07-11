بعد قرار القادسية.. الاتفاق ينافس مارسيليا على أوباميانج

دخل نادي الاتفاق سباق التعاقد مع المهاجم الجابوني بيير إيمريك أوبامينج لاعب القادسية.

واقترب أوبامينج من الرحيل عن القادسية وتوقيع مخالصة مالية.

وبحسب صحيفة الرياضية السعودية، فإن نادي الاتفاق بدأ التحرك لضم أوباميانج لتعزيز هجومه بالموسم المقبل.

واوضحت التقارير أن الاتفاق يجد في أوباميانج الخيار الأنسب لتدعيم هجومه خاصة بعد إصابة موسى ديمبيلي بوتر أكيلس.

مهمة الاتفاق لم تكن سهلة في التعاقد مع أوباميانج في ظل رغبة مارسليا الفرنسي في إعادة نجمه السابق لصفوفه.

ويرغب القادسية في مخالصة أوباميانج والتعاقد مع الإيطالي ماتيو ريتيجي مهاجم أتالانتا.

ورغم المستويات الجيدة التي قدمها اوباميانج مع القادسية إلا أن الفريق السعودي يرغب في التعاقد مع مهاجم أصغر سنا.

وانضم اللاعب البالغ من العمر 36 عاما إلى القادسية في صيف 2024 قادما من مارسيليا مقابل 9 ملايين يورو.

وتألق أوباميانج بشدة مع القادسية في الموسم المنقضي بالدوري السعودي.

وخاض أوباميانج 36 مباراة مع القادسية وسجل 21 هدفا وصنع 3 آخرين.