الإسماعيلي يخاطب اللجنة الأولمبية لعقد جمعية عمومية غير عادية لتجديد الثقة في المجلس

الجمعة، 11 يوليه 2025 - 14:08

كتب : FilGoal

الإسماعيلي - بيان رسمي

خاطب نادي الإسماعيلي اللجنة الأولمبية المصرية لعقد جمعية عمومية غير عادية لتجديد الثقة في مجلس الإدارة.

وكشف مجلس إدارة الإسماعيلي ما يلي خلال بيانه:

في ضوء قرار مجلس إدارة النادي الإسماعيلي في جلسته الطارئة التي تم انعقادها أول أمس الأربعاء الموافق 9 يوليو 2025، يُعلن النادي لجماهيره وأعضاء جمعيته العمومية الكرام ما يلي.

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صباح أمس الخميس الموافق 10 يوليو 2025، قام النادي بمخاطبة اللجنة الأولمبية المصرية رسميًا بشأن دعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد يوم الثلاثاء الموافق 12 أغسطس 2025، وذلك لطرح أو تجديد الثقة في مجلس إدارة النادي، وقد تم سداد الرسوم المقررة قانونًا في هذا الشأن.

كما تم صباح اليوم ذاته مخاطبة مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الإسماعيلية لإخطارها بقرار مجلس الإدارة بشأن الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية غير العادية، وقد ورد إلى النادي رد رسمي من المديرية يتضمن الموافقة القانونية على توجيه هذه الدعوة.

وبناءً على ما سبق، قام النادي بمخاطبة إحدى الصحف واسعة الانتشار لنشر الإعلان الرسمي بالدعوة في عددها الصادر صباح اليوم الجمعة الموافق 11 يوليو 2025، وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات القانونية المنظمة.

ويؤكد النادي أنه جارٍ حاليًا الإعداد والتجهيز الكامل لانعقاد الجمعية العمومية غير العادية في الموعد المقرر، بما يضمن تنظيمها بشكل لائق ووفق القوانين واللوائح المعمول بها.

ويستمر مجلس إدارة نادي الإسماعيلي حتى نهاية مدته القانونية.

ويأتي ذلك بعد عدم اكتمال العدد القانوني اللازم من التوقيعات لعقد الجمعية العمومية غير العادية لسحب الثقة في وقت سابق.

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