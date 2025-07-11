تقرير: سعود عبد الحميد يرفض العودة للدوري السعودي.. ووجهته الأقرب

الجمعة، 11 يوليه 2025 - 13:03

كتب : FilGoal

سعود عبد الحميد - روما

رفض سعود عبد الحميد لاعب روما الإيطالي العودة مجددا إلى الدوري السعودي للمحترفين.

وانضم سعود عبد الحميد لصفوف روما في الصيف الماضي قادما من الهلال.

وبحسب صحيفة اليوم السعودية، فغن سعود عبد الحميد رفض عرضا مغريا من احد أندية الدوري السعودي.

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وارتبط سعود عبد الحميد بالانتقال لنادي النصر خلال الأيام الماضية.

وأوضحت الصحيفة ذاتها أن سعود عبد الحميد يفضل البقاء في أوروبا ولديه عرضا جديا من تولوز الفرنسي.

وقبل أسابيع، ذكر موقع فوت ميركاتو أن 4 أندية فرنسية تتنافس على ضم سعود عبد الحميد مدافع نادي روما خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ولم يشارك سعود عبد الحميد بشكل أساسي مع روما خلال الموسم الحالي مما فتح الباب لرحيله الصيف المقبل.

وذكر التقرير أن تولوز ولانس يحاولان ضم البالغ من العمر 25 عاما هذا الصيف.

كما يتنافس فريقان فرنسيان آخران، لم يُكشف عن اسميهما، على ضمه.

ولفت التقرير إلى أن اللاعب قد يرحل من صفوف روما على سبيل الإعارة وليس كبيع نهائي.

وكان عبد الحميد مثَّل روما الموسم المنتهي أخيرًا، وشارك معه في 18 مباراةً رسميةً بمختلف البطولات.

يذكر أن سعود وقَّع الصيف الماضي عقدًا مع النادي الإيطالي لمدة موسمين.

سعود عبد الحميد الدوري السعودي
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