ثيو هيرنانديز: قرارات ميلان لا تعكس الطموح الذي جلبني.. وتجربة الهلال هامة

الجمعة، 11 يوليه 2025 - 11:51

كتب : FilGoal

ثيو هيرنانديز - الهلال

انتقد ثيو هيرنانديز لاعب الهلال السعودي الحالي، ناديه السابق ميلان، بعد الرحيل عقب 6 مواسم.

وكتب اللاعب الفرنسي عبر حسابه على إنستجرام: "قراري بالرحيل لم يكن سهلا، كنت دائما أعرف أين أريد أن أبقى، ميلان كان دائما أولويتي، لكن للأسف ليس كل شيء يعتمد على شخص واحد".

وشدد "النهج الذي اتخذه النادي وبعض القرارات الأخيرة لا تعكس القيم ولا الطموح الذي جلبني إلى هنا، لقد حان الوقت لإغلاق فصل وفتح آخر مختلف، لكنه لا يقل أهمية بالنسبة لي".

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وأتم "أرحل بقلب ممتلئ، وبالأمل في أن يعود ميلان قريبا إلى المكانة التي يستحقها، ميلانو ستظل دائما جزءا مني، فورزا ميلان دائما".

ووقَّع الدولي الفرنسي العقد الجديد مع الهلال لمدة 3 مواسم.

ووفقا للتقارير السعودية فإن الصفقة كلفت الهلال 35 مليون يورو.

وكان موقع فوتبول إيطاليا قد ذكر أن الظهير الأيسر الفرنسي سيحصل على راتب سنوي يبلغ 20 مليون يورو.

صاحب الـ 27 عاما يعد المدافع الأكثر تسجيلا للأهداف في تاريخ الدوري الإيطالي برصيد 31 هدفا.

وشارك اللاعب مع ميلان في الموسم المنقضي في 49 مباراة، سجل 5 أهداف، وصنع 6 آخرين وتوج بلقب السوبر الإيطالي.

ثيو هيرنانديز الهلال ميلان
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