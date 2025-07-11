"وصلت للقرار الأصعب".. كيشو يعلن اعتزاله المصارعة

أعلن محمد إبراهيم "كيشو" لاعب منتخب مصر للمصارعة اعتزاله اللعبة بشكل رسمي.

وكان كيشو ضمن بعثة منتخب مصر في دورة الألعاب الأولمبية الأخيرة باريس 2024.

وكتب كيشو عبر حسابه على فيسبوك:

"بعد سنين طويلة من التعب، التحديات، والانتصارات… بعد ما شرفت بلدي ورفعت علمها في المحافل الدولية، وقدرت أحقق الحلم وأتوج بميدالية أولمبية في المصارعة الرومانية…وصلت للقرار الأصعب في مشواري الرياضي: قررت أعلن اعتزالي اللعب رسمياً"

"القرار لم يكن سهلا، والمصارعة كانت دايمًا أكتر من مجرد رياضة بالنسبة لي… كانت حياتي، وشغفي، وسندي في أصعب الأوقات. احمد الله على كل لحظة عشتها فوق البساط وكل لحظة فخر، وكل تشجيع سمعته من أهلي وجمهوري وبلدي"

"أشكر كل مدرب ساعدني، وكل زميل وقف جنبي، وكل شخص دعمني بكلمة حلوة أو بدعوة من القلب. شكراً لرياضة المصارعة وشكراً لكل حد كان جزء من الرحلة".

وفاز كيشو في أولمبياد طوكيو 2020 بالميدالية البرونزية في المصارعة الرومانية من قبل بوزن 67 كيلوجرام.

وخسر كيشو في دور الـ 16 من الروماني فالنتين بيتيك 4-1، وتحول لمرحلة الترضية.

وفاز كيشو على السويسري أندرياس فياتيش 9-0 ثم على الألماني إيتيان كينسينجر 8-0.

ثم فاز على الكازاخي دين محمد كوشكار بنتيجة 8-0 في الملحق المؤهل للأولمبياد.

وكانت البطولة هي المحطة الأخيرة لكيشو من أجل خطف بطاقة التأهل لأولمبياد باريس 2024.

لكن كيشو لم يستطع تكرار إنجازه في باريس 2024 وتم اتهامه بالتحرش قبل أن يتم إعلان براءة اللاعب.

كيشو شدد على أنه تعرض للظلم بعد اتهامه بالتحرش بفتاة فرنسية خلال منافسات دورة الألعاب الأولمبية. (طالع التفاصيل)