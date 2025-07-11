موريتو: ميلان يبدأ مفاوضاته مع تشيلسي لضم جاكسون

بدأ نادي ميلان مفاوضاته مع نظيره تشيلسي للتعاقد مع نيكولاس جاكسون خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وحسب ماتيو موريتو الصحفي الشهير، فإن ميلان دخل في مفاوضات معقدة مع تشيلسي لضم نيكولاس جاكسون.

وأفاد موريتو أن من الصعب توصل ميلان لاتفاق مع تشيلسي لأنه لن يترك جاكسون إلا بشروطه.

ويسعى ميلان إلى تعويض صفوف فريقه بعد رحيل عدة لاعبين خلال فترة الانتقالات الحالية.

ورحل من ميلان كل من تيجاني ريندرز وبيير كالولو وماركو بيليجرينو وفرانشيسكو كاماردا ودافيدي كالابريا ولوكا يوفيتش وأليساندرو فلورينزي.

ويعتبر ثيو هيرنانديز أخر من رحل عن صفوف الروسونيري.

وتعاقد مع ميلان صامويلي ريتشي وبصدد الإعلان عن ضم لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد السابق.

ووصل ميلان إلى مفاوضات متقدمة مع خينت لضم ظهيره الأيسر أرشي براون حسب فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس.

ويحتاج ميلان إلى تعويض مركز الظهير الأيسر بعد رحيل الفرنسي ثيو هيرنانديز إلى الهلال السعودي.

ووفقا للتقارير السعودية فإن الصفقة كلفت الهلال 35 مليون يورو.