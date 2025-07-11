لتعويض هيرنانديز.. رومانو: ميلان في مفاوضات متقدمة لضم أرشي براون

الجمعة، 11 يوليه 2025 - 11:07

كتب : FilGoal

أرشي براون - خينت

وصل ميلان إلى مفاوضات متقدمة مع نظيره خينت للتعاقد مع أرشي براون خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وحسب فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس، فإن ميلان متقدم في مفاوضاته لضم أرشي براون لتدعيم مركز الظهير الأيسر.

وخاض اللاعب البالغ من العمر 23 عاما في الموسم الماضي 46 مباراة وسجل 3 أهداف وصنع 6 آخرين.

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وبدأ اللاعب الإنجليزي مسيرته في دربي كاونتي وتدرج في الفئات السنية المختلفة حتى وصل للفريق الثاني تحت 23 عاما.

وفي صيف 2021 ترك براون بلاده وانتقل إلى لوزان سبورت السويسري في صفقة انتقال حر.

ثم انضم إلى خينت في الانتقالات الصيفية عاما 2023 مقابل 4 ملايين يورو.

ويمتد عقد براون مع خينت حتى 2027.

ويحتاج ميلان إلى تعويض مركز الظهير الأيسر بعد رحيل الفرنسي ثيو هيرنانديز إلى الهلال السعودي.

ووفقا للتقارير السعودية فإن الصفقة كلفت الهلال 35 مليون يورو.

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