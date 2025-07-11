عودة بعد 11 عاما.. باريديس إلى بوكا جونيورز
الجمعة، 11 يوليه 2025 - 01:48
كتب : FilGoal
أعلن نادي بوكا جونيورز ضم الأرجنتيني لياندرو باريديس من جديد قادما من روما الإيطالي.
لياندرو باريديس
النادي : روما
ووفقا للتقارير فإن الصفقة كلفت بوكا جونيورز 3.5 مليون يورو لاستعادة لاعب وسطه السابق.
وسيرتدي باريديس القميص رقم 5 مع الأزرق والأصفر.
وبدأ باريديس مسيرته بقميص بوكا جونيورز بعمر 16 عاما وخاض 31 مباراة رسمية قبل الانتقال صوب أوروبا في 2014.
Vuelve. #DeBocaParaSuGente pic.twitter.com/rTPfMKV2cT— Boca Juniors (@BocaJrsOficial) July 10, 2025
وارتدى باريديس قمصان باريس سان جيرمان ويوفنتوس وروما عبر فترتين وزينيت سان بطرسبرج.
وتوج صاحب الـ 31 عاما بـ 13 لقبا مع الأندية من بينها 10 بقميص باريس سان جيرمان.
وخاض لاعب الوسط إجمالا 413 مباراة خلال مسيرته مع جميع الأندية سجل عبرها 34 هدفا.
كما مثّل منتخب الأرجنتين في أكثر من مسابقة وتوج بألقاب كوبا أمريكا 2021 و2024 وكأس العالم 2022 وفيناليسما 2022.
وبقميص منتخب الأرجنتين يمتلك 73 مباراة دولية وسجل خلالها 5 أهداف.
يذكر أن بوكا جونيورز شارك في كأس العالم للأندية 2025 وودع مبكرا من دور المجموعات.
ويستعد الفريق حاليا لمرحلة كلاوسورا من الدوري الأرجنتيني والتي ستبدأ اليوم الجمعة، وكان بوكا جونيورز قد ودع مرحلة أبرتورا من ربع النهائي.