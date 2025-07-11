كرة سلة - أنس أسامة: مستمر مع الاتحاد رغم رحيل مصيلحي.. وموقفي من الأهلي

كشف أنس أسامة لاعب الاتحاد السكندري لكرة السلة موقفه من الاستمرار مع الفريق عقب تقدم محمد مصيلحي باستقالته من رئاسة النادي.

وقال أنس أسامة عبر بودكاست "بلوكاست": "استقالة محمد مصيلحي؟ تأثرنا بها طبعا لأننا علمنا بالقرار بعد وصولنا إلى جنوب إفريقيا للمشاركة في المرحلة النهائية لـ BAL، خاصة أنها جاءت بعد خسارتنا للدوري ومشكلة الإصابة".

وأوضح "يتبقى في تعاقدي مع الاتحاد موسما واحدا، أنا لاعب محترف ومتعاقد مع النادي، وإذا حافظ المسؤولين الحاليين على حقوقي سأكمل مسيرتي مع الفريق ولابد أن احترم تعاقدي، إلا إذا ظهر عكس ذلك".

وردا على وجود مفاوضات سابقة من الأهلي أجاب قائلا: "جرت محادثات سابقة مع الأهلي قبل رحيلي عن الزمالك وقبل تجديد تعاقدي مع الاتحاد لكن المفاوضات لم تتم مع خالد العوضي، والانتقال للأهلي بالنسبة لي عادي ولا توجد مشكلة".

وخسر الاتحاد لقب بطولة دوري السوبر لكرة السلة أمام الأهلي، وودع بطولة الدوري الإفريقي لكرة السلة من ربع النهائي.

وأعلن الاتحاد في يناير الماضي تجديد تعاقد أنس أسامة آنذاك دون إعلان مدة التعاقد.

وانضم أنس أسامة من الزمالك للاتحاد في 2022، وتوج لاعب منتخب مصر بالثلاثية المحلية مع زعيم الثغر.