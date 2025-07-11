مودريتش يودع ريال مدريد: انتهت حقبة لا تُنسى.. وسأظل دائما مدريديستا

ودّع لوكا مودريتش نادي ريال مدريد عقب رحلة طويلة بقميص الملكي استمرت 13 عاما.

وانتهى مشوار مودريتش بقميص ريال مدريد بعد الخسارة بنتيجة 4-0 في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2025 على يد باريس سان جيرمان.

وقال مودريتش عبر قناة ريال مدريد: "تجتاحني مشاعر متضاربة. لقد انتهت حقبة لا تُنسى، مجيدة ومظفرة. ما مررت به يمنحني المزيد من السعادة. إن التفكير في كل ما حققته هنا يجعلني سعيداً للغاية، حتى لو انتهى".

وأضاف "في ريال مدريد، نضجت كلاعب وكشخص. لقد منحني ريال مدريد كل شيء كلاعب كرة قدم، ولهذا سأكون ممتناً طوال حياتي. سأظل دائماً مدريديستا".

وأكمل "كانت رحلة طويلة، لكنها رحلة لا تُنسى. لقد نضجتُ كثيراً كلاعب وكشخص. لديّ بيتٌ آخر غير بيتي، لأن مدريد وإسبانيا بمثابة بيتي الثاني. أنا سعيدٌ جداً ومتأكدٌ من أنني مع مرور الوقت سأزداد إدراكاً بما حققته، لأنني سأحتاج إلى بعض الوقت لأستوعب كل المشاعر وكل ما أنجزته هنا".

وواصل "الاستماع إلى أرقامي يملأني فخراً وسعادة بما حققته هنا. كوني اللاعب الذي فاز بأكبر عدد من الألقاب مع أفضل نادٍ في تاريخ كرة القدم أمرٌ مثيرٌ للإعجاب. لكن الأمر لا يقتصر على ذلك، فهناك أشياء أخرى أيضاً، مثل محبة الجماهير. أتذكرها دائماً لأنها شيءٌ لا يمكن لأحدٍ أن يسلبه منك. لا يمكنك خداع الناس، ولن يحبوك لمجرد أنك تلعب لريال مدريد. المودة التي منحوني إياها مذهلة حقاً".

وعن فلورينتينو بيريز رئيس النادي قال: "كان الرئيس مهماً جداً بالنسبة لي، أولاً لأنه جلبني إلى هنا. ومنذ ذلك الحين، أظهر لي دائماً مودة خاصة، وعاملني معاملة حسنة. الآن أستطيع أن أقول: لقد عاملني بطريقة مختلفة، وكان يكنّ لي مشاعر خاصة جداً. وأعتقد أنه أظهر ذلك في مباراتي الأخيرة، لأنني لم أرَ الرئيس يبكي من قبل. عندما رأيت الصور، أدركت أن هذا الشخص يحبني بصدق. سأظل ممتناً له إلى الأبد لكل ما فعله لي ولعائلتي".

واستدرك "من الصعب اختيار لحظة واحدة من بين كل اللحظات الثمينة التي عشتها هنا، لكنني دائماً ما أسلط الضوء على كأس أبطال أوروبا العاشرة وأرغب في تذكرها، لأنها كانت نقطة البداية لكل شيء. إنها بداية الهيمنة على مدار 12 أو 13 عاماً الماضية، والتي كانت رائعة، حيث فزنا بستة ألقاب في دوري أبطال أوروبا في غضون 10 سنوات".

وتابع "دائماً ما أذكر الكأس العاشرة لأنها كانت مبهرة، والطريقة التي فزنا بها تُجسد تماماً جوهر ريال مدريد: عدم الاستسلام والإيمان بقدرتنا حتى النهاية. لقد فعلنا ذلك، وأثبتنا ذلك في تلك المباراة. سأتذكر أيضاً الاحتفال في ساحة ثيبيليس في مدريد. كان حدثاً رائعاً لا يُنسى لجماهير ريال مدريد، لأن الرقم 10 مميز. بالنسبة لي، إنه رقم مميز أيضاً. عندما أتذكر هذا الاحتفال، دائماً ما ترتسم البسمة على وجهي".

وأتم "لم أفكر قط في الطريقة التي أرغب أن يتذكرني بها الناس. كيفما يريدون. أولاً وقبل كل شيء، كشخص جيد. وكلاعب بذل قصارى جهده دائماً، واحترم الجميع: منافسيه وزملاءه وجماهيره؛ كلاعب بذل قصارى جهده دائماً من أجل ريال مدريد".

🎙️🤍 @LukaModric10: "I will always be a madridista." — Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) July 10, 2025

ورحل مودريتش عن ريال مدريد وهو الأكثر تتويجا بالألقاب في تاريخ النادي بعد مسيرة مذهلة.

ويقترب مودريتش من ارتداء قميص ميلان الإيطالي عقب نهاية رحلته مع ريال مدريد في الصيف المقبل.

وكشف ماسيمليانو أليجري مدرب ميلان في المؤتمر الصحفي قبل انطلاق الفترة التحضيرية: "ننتظر وصول لوكا مودريتش، نتوقع أن ينضم إلينا لوكا في أغسطس".

وأضاف "مودريتش سيكون إضافة رائعة لخط وسطنا. إنه لاعب استثنائي. سنلعب بثلاثة لاعبين في خط الوسط".