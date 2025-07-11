هل يحرم تير شتيجن برشلونة من أفضل لاعب في إفريقيا؟

الجمعة، 11 يوليه 2025 - 00:51

كتب : FilGoal

أديمولا لوكمان - أتالانتا - نهائي الدوري الأوروبي

وفقا لصحيفة سبورت الكتالونية، يهتم برشلونة بالتعاقد مع النيجيري أديمولا لوكمان نجم أتالانتا.

وكشفت الصحيفة ذاتها أن النادي يملك تقارير جيدة عن لوكمان، وكذلك المدرب هانزي فليك معجب به.

الخبر الجيد أن النادي يمكن أن يبيعه مقابل مبلغ لا يتجاوز 50 مليون يورو.

أخبار متعلقة:
سبورت: تم إبلاغه.. برشلونة يحسم مصير روميو آس: شرط من وكيل لويس دياز يزيد من عقبات انضمامه لـ برشلونة برشلونة يعلن تجديد عقد فويتشيك تشيزني تقرير: آمال برشلونة تتأرجح في ضم لويس دياز.. ووفاة جوتا تحرك الاتجاهين

أما الخبر السيئ، فهي أن أعمال لوكمان تديرها وكالة "روف"، نفس الجهة التي تدير أعمال مارك أندريه تير شتيجن حارس مرمى برشلونة.

وتمر علاقة برشلونة وتير شتيجن بمرحلة متوترة للغاية في الأيام الماضية، بسبب تعاقد النادي الكتالوني مع جوان جارسيا حارس مرمى إسبانيول، ورغبته الواضحة في التخلص من الألماني.

وينتهي عقد لوكمان مع أتالانتا صيف 2027، وقد انضم للفريق صيف 2022 قادمًا من ليستر سيتي الإنجليزي.

وشارك مع الفريق الإيطالي في 118 مباراة تمكن من تسجيل 52 هدفا وصناعة 25 هدفا.

لوكمان الذي فاز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2024، حقق وصافة كأس أمم إفريقيا الأخيرة مع منتخب نيجيريا.

وعلى مستوى النادي فاز لوكمان بالدوري الأوروبي مع أتالانتا، وأنهى الموسم في المركز الرابع وينافس حاليا في دوري أبطال أوروبا.

وبذلك حافظ لوكمان على الجائزة للاعب نيجيري للعام الثاني على التوالي، بعد تتويج فيكتور أوسيمين بها في الموسم الماضي.

كما أصبح سادس لاعب نيجيري يفوز بالجائزة، بعد رشيدي ياكيني وإيمانويل أمونيكي ونوانكو كانو وفيكتور إيكبيبا وفيكتور أوسيمين.

وهي الجائزة السابعة للاعبين النيجيريين، حيث فاز بها كانو مرتين في 1996 و1999.

برشلونة تير شتيجن لوكمان أتالانتا
نرشح لكم
مودريتش يودع ريال مدريد: انتهت حقبة لا تُنسى.. وسأظل دائما مدريديستا من ريال مدريد إلى الدرجة الثانية؟ ألباسيتي يقترب من ضم فاييخو بانتظار تأكيد يونايتد.. ريال مدريد يتوصل لاتفاق لضم كاريراس رومانو: ريال مدريد مستعد لبيع رودريجو.. وهذا ما يتوقف عليه الأمر "ستكون الحارس الثالث".. فليك يحسم أزمة تير شتيجن سبورت: تم إبلاغه.. برشلونة يحسم مصير روميو ماركا: رودريجو يبحث عن الانتقال لفريق آخر بعد قرار تشابي ألونسو الحُكم على أنشيلوتي بالسجن عاما بسبب التهرب الضريبي
أخر الأخبار
عودة بعد 11 عاما.. باريديس إلى بوكا جونيورز 34 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة سلة - أنس أسامة: مستمر مع الاتحاد رغم رحيل مصيلحي.. وموقفي من الأهلي 46 دقيقة | كرة سلة
مودريتش يودع ريال مدريد: انتهت حقبة لا تُنسى.. وسأظل دائما مدريديستا ساعة | الدوري الإسباني
هل يحرم تير شتيجن برشلونة من أفضل لاعب في إفريقيا؟ ساعة | الدوري الإسباني
في الجول يكشف تفاصيل تعاقد الزمالك مع المهدي سليمان ساعة | الدوري المصري
على الطريقة الأوزبكية.. شوموردوف من روما لـ باشاكشهير ساعة | الكرة الأوروبية
من ريال مدريد إلى الدرجة الثانية؟ ألباسيتي يقترب من ضم فاييخو ساعة | الدوري الإسباني
بانتظار تأكيد يونايتد.. ريال مدريد يتوصل لاتفاق لضم كاريراس ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد إقصاء فلومينينسي.. فريق وحيد لم يتلق خسارة في كأس العالم للأندية 2 خبر في الجول - الاتفاق تم.. الزمالك يضم شيكو بانزا لمدة 4 مواسم 3 أحمد ريان: تمنيت الانتقال لـ الزمالك.. ولهذا لم تتم الصفقة وكنت محقا مع موسيماني 4 لاعب الزمالك المحتمل - شيكو بانزا.. "لياو" الذي يعاني من الكوليسترول
/articles/509049/هل-يحرم-تير-شتيجن-برشلونة-من-أفضل-لاعب-في-إفريقيا