هل يحرم تير شتيجن برشلونة من أفضل لاعب في إفريقيا؟

وفقا لصحيفة سبورت الكتالونية، يهتم برشلونة بالتعاقد مع النيجيري أديمولا لوكمان نجم أتالانتا.

وكشفت الصحيفة ذاتها أن النادي يملك تقارير جيدة عن لوكمان، وكذلك المدرب هانزي فليك معجب به.

الخبر الجيد أن النادي يمكن أن يبيعه مقابل مبلغ لا يتجاوز 50 مليون يورو.

أما الخبر السيئ، فهي أن أعمال لوكمان تديرها وكالة "روف"، نفس الجهة التي تدير أعمال مارك أندريه تير شتيجن حارس مرمى برشلونة.

وتمر علاقة برشلونة وتير شتيجن بمرحلة متوترة للغاية في الأيام الماضية، بسبب تعاقد النادي الكتالوني مع جوان جارسيا حارس مرمى إسبانيول، ورغبته الواضحة في التخلص من الألماني.

وينتهي عقد لوكمان مع أتالانتا صيف 2027، وقد انضم للفريق صيف 2022 قادمًا من ليستر سيتي الإنجليزي.

وشارك مع الفريق الإيطالي في 118 مباراة تمكن من تسجيل 52 هدفا وصناعة 25 هدفا.

لوكمان الذي فاز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2024، حقق وصافة كأس أمم إفريقيا الأخيرة مع منتخب نيجيريا.

وعلى مستوى النادي فاز لوكمان بالدوري الأوروبي مع أتالانتا، وأنهى الموسم في المركز الرابع وينافس حاليا في دوري أبطال أوروبا.

وبذلك حافظ لوكمان على الجائزة للاعب نيجيري للعام الثاني على التوالي، بعد تتويج فيكتور أوسيمين بها في الموسم الماضي.

كما أصبح سادس لاعب نيجيري يفوز بالجائزة، بعد رشيدي ياكيني وإيمانويل أمونيكي ونوانكو كانو وفيكتور إيكبيبا وفيكتور أوسيمين.

وهي الجائزة السابعة للاعبين النيجيريين، حيث فاز بها كانو مرتين في 1996 و1999.