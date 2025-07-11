على الطريقة الأوزبكية.. شوموردوف من روما لـ باشاكشهير

أعلن نادي باشاكشهير التركي ضم الأوزبكي إيلدور شوموردوف على سبيل الإعارة قادما من روما الإيطالي.

ووفقا للتقارير فإن الإعارة تمت بمقابل 3 ملايين يورو، وفي حال تفعيل بند الشراء سيصبح الإجمالي 7 ملايين يورو.

ورحل الدولي الأوزبكي عن روما بعدما قضى 4 مواسم بقميص الذئاب وأعير مرتين لسبيزيا وكالياري.

وسجل إيلدور 13 هدفا وصنع 11 في 85 مباراة بقميص الذئاب، وخلال الموسم الماضي سجل 7 وصنع 5 في 37 مباراة.

وأنتج النادي التركي فيديو مصمم بالذكاء الاصطناعي للاعب بالزي الأوزبكي.

وساهم الهداف التاريخي لمنتخب أوزبكستان في تأهل بلاده لأول مرة عبر تاريخها لنهائيات كأس العالم 2026.

ويعد الأوزبكي خامس الراحلين عن روما في الصيف الحالي بعد إنزو لو في لسندرلاند وصامويل دال لبنفيكا ونيكولا زاليفسكي لإنتر وتامي أبراهام لبشكتاش.

ولم يتعاقد روما الذي أعلن تعيين جيان بييرو جاسبريني مديرا فنيا مع أي لاعب حتى الآن في الصيف الجاري.

في المقابل أصبح المهاجم صاحب الـ 30 عاما سادس صفقات الفريق التركي الصيفية.