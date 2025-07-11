بانتظار تأكيد يونايتد.. ريال مدريد يتوصل لاتفاق لضم كاريراس

الجمعة، 11 يوليه 2025 - 00:25

كتب : FilGoal

ألفارو كاريراس - بنفيكا

كشف الصحفي فابريزيو رومانو عن توصل ريال مدريد لاتفاق شفهي لضم ألفارو كاريراس الظهير الأيسر لفريق بنفيكا البرتغالي.

وكان الشرط الجزائي للاعب يبلغ 50 مليون يورو، ولكن توصل مدريد لاتفاق يكفل دفع المبلغ على أقساط.

والآن ينتظر ريال مدريد وبنفيكا تأكيد مانشستر يونايتد لقرار عدم تفعيل شرط إعادة الشراء، وبمجرد حدوث ذلك سيسافر كاريراس إلى مدريد.

وكان كاريراس -22 عاما- من ناشئي ريال مدريد حتى رحل إلى مانشستر يونايتد في 2022.

ثم رحل إلى غرناطة معارا من مانشستر يونايتد، وبعدها لعب مع غرناطة على سبيل الإعارة.

وأعير كاريراس إلى بنفيكا في شتاء 2024 قبل أن يتعاقد معه بنفيكا بشكل دائم مقابل 6 ملايين يورو.

ويلعب كاريراس في مركز الظهير الأيسر كما يمكنه اللعب في قلب الدفاع.

ويرتبط الظهير الإسباني بتعاقد مع بنفيكا حتى صيف 2029.

وخاض كاريراس 49 مباراة مع بنفيكا هذا الموسم في مختلف المسابقات.

وساهم الظهير الإسباني في 9 أهداف طوال الموسم إذ سجل أربعة وصنع 5 آخرين.

وأعلن ريال مدريد منذ أيام تعاقده مع دين هويسن مدافع بورنموث مقابل 50 مليون يورو.

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