خبر في الجول - البنك الأهلي يتواصل مع هداف الدوري الجزائري السابق

تواصل نادي البنك الأهلي لضم الجزائري إيهاب بلحوسيني لاعب شباب قسنطينة الجزائري السابق.

وانتهى تعاقد بلحوسيني مع شباب قسنطينة بنهاية الموسم الماضي ليصبح لاعبا حرا.

وحسبما علم FilGoal.com فإن مسؤولي البنك الأهلي يتفاوضون مع اللاعب لضمه لتدعيم مركز الجناح للموسم المقبل.

وعرض نادي البنك الأهلي 300 ألف دولار راتبا سنويا للاعب صاحب الـ 28 عاما.

وخاض إيهاب الموسم الماضي 31 مباراة في جميع المسابقات سجل 10 وصنع 3.

وسبق أن ارتدى الجزائري قمصان أم صلال القطري والوكرة القطري والإفريقي التونسي.

وانضم لشباب قسنطينة الجزائري في 2023 وخاض 60 مباراة بقميص الفريق سجل 16 وصنع 5 بجميع المسابقات.

وسبق أن حصد جائزة هداف الدوري الجزائري في موسم 2019-2020 برصيد 10 أهداف بقميص اتحاد بلعباس.

وتعاقد البنك الأهلي في الصيف الجاري مع 7 صفقات، فضم كل من أحمد أمين قفة ومصطفى دويدار من إنبي، وأحمد طارق سليمان من بروكسي، وعمرو الجزار ومحمد أشرف من غزل المحلة، ويسري وحيد وأحمد متعب من طلائع الجيش.

واحتل البنك الأهلي الموسم الماضي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 38 نقطة.

كما خسر نهائي بطولة كأس الرابطة أمام سيراميكا كليوباترا.