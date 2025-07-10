تقرير: بعد فشل صفقة أوسيمين.. تفاصيل عرض الهلال لنجم الدوري الإيطالي

الخميس، 10 يوليه 2025 - 21:56

كتب : FilGoal

مويس كين

وجه نادي الهلال السعودي دفته بخصوص المهاجم الجديد إلى خيار من الدوري الإيطالي، بحسب تقارير صحفية.

جاء ذلك بعد صفقة انتقال فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي إلى الزعيم.

وبحسب الصحفي الإيطالي نيكولو شيرا، فإن الهلال تقدم بعرض لضم مويس كين مهاجم فيورنتينا.

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ويعرض الهلال على كين عقدا مدته 4 مواسم، براتب سنوي يبلغ 20 مليون يورو.

ويملك كين شرطا جزائيا في عقده بقيمة 52 مليون يورو، بشرط تفعيله قبل يوم 15 يوليو.

كذلك كشف شيرا أن سيموني إنزاجي المدير الفني للهلال اتصل بالمهاجم بشكل شخصي لإقناعه بالانضمام.

وفي سياق متصل أعلن الهلال ضم الفرنسي ثيو هيرنانديز قادما من ميلان الإيطالي.

ووقَّع الدولي الفرنسي العقد الجديد مع الهلال لمدة 3 مواسم.

ووفقا للتقارير السعودية فإن الصفقة كلفت الهلال 35 مليون يورو.

وكان موقع فوتبول إيطاليا قد ذكر أن الظهير الأيسر الفرنسي سيحصل على راتب سنوي يبلغ 20 مليون يورو.

مويس كين الهلال فيورنتينا سيموني إنزاجي
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