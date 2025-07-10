رئيس الاتحاد الإيطالي يحذر من انتقال ريتيجي لـ القادسية السعودي

الخميس، 10 يوليه 2025 - 21:03

كتب : FilGoal

ماتيو ريتيجي - إيطاليا

حذّر جابرييلي جرافينيا رئيس الاتحاد الإيطالي من انتقال مايتو ريتيجي مهاجم أتالانتا إلى القادسية السعودية.

ويقترب هداف الدوري الإيطالي من الانتقال للدوري السعودي بمقابل 67 مليون يورو بعدما انتقل من جنوى لأتالانتا الصيف الماضي مقابل 28 مليون يورو.

وقال جرافينيا في مؤتمر صحفي: " محبط بسبب انتقال ريتيجي للقادسية، لأنه من المحبط خسارة لاعبين في الوقت الذي يقدمون فيه تأثيرا كبيرا بقميص منتخب إيطاليا.

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وأضاف "بوضوح، سنواصل متابعة تطوره، لكن يجب فهم أن المنافسة تُحدث فارقا كبيرا في الإبقاء على لياقتك، وهو لاعب مهم لنا وللأسف سيرحل مثل لاعبين أخرين ونأمل أن يهتموا به بأفضل طريقة ممكنة".

وأتم "هذا تأثير العولمة، وهذا أحد الجوانب السلبية، لا نستطيع وضع حدود على الانتقالات، وهناك مبادئ للاقتصاد الكروي وعلينا احترام ذلك".

REGGIO NELL'EMILIA, ITALY - JUNE 9: Mateo Retegui of Italy during the FIFA 2026 Qualifier between Italy and Moldova at Mapei Stadium - Citta' del Tricolore on June 09, 2025 in Reggio nell'Emilia, Italy. (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)

ونال ريتيجي جائزة هداف الدوري الإيطالي في الموسم المنصرم برصيد 25 هدفا.

وبحسب صحيفة الشرق الأوسط السعودية، فإن نادي القادسية توصل إلى اتفاق مع نادي أتالانتا للتعاقد مع المهاجم الدولي الإيطالي ماتيو ريتيجي، لينضم إلى صفوف الفريق.

وأوضحت التقارير أن قيمة الصفقة الإجمالية بلغت نحو 67 مليون يورو شاملة الحوافز والمكافآت، لتصبح واحدة من أغلى الصفقات في تاريخ أتالانتا.

المهاجم صاحب الـ25 عاما سيوقع على عقد طويل الأمد مع القادسية، براتب يفوق بأكثر من 6 أضعاف ما كان يتقاضاه في الدوري الإيطالي.

وأشارت التقارير أن من المنتظر أن يصل اللاعب إلى المملكة خلال الأيام القليلة المقبلة لإجراء الفحوصات الطبية وإتمام إجراءات الانتقال بشكل رسمي.

يأتي ذلك في الوقت الذي أشارت عدة تقارير إلى اقتراب الجابوني بيير إيمريك أوباميانج من الرحيل عن القادسية.

وانضم اللاعب البالغ من العمر 36 عاما إلى القادسية في صيف 2024 قادما من مارسيليا مقابل 9 ملايين يورو.

وتألق أوباميانج بشدة مع القادسية في الموسم المنقضي بالوري السعودي.

وخاض أوباميانج 36 مباراة مع القادسية وسجل 21 هدفا وصنع 3 آخرين.

واحتل أوباميانج المركز السابع في ترتيب هدافي الدوري السعودي برصيد 17 هدفا.

وأنهى القادسية موسمه في الدوري السعودي محتلا المركز الرابع برصيد 68 نقطة.

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