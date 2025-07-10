رومانو: ريال مدريد مستعد لبيع رودريجو.. وهذا ما يتوقف عليه الأمر

كشف الصحفي فابريزيو رومانو عن تغيير في خطط ريال مدريد بشأن الجناح البرازيلي رودريجو.

وأوضح رومانو أن ريال مدريد صار منفتحا على فكرة بيعه، بعد أن رفضها بشكل قاطع في الصيف الماضي، رغم وصول كيليان مبابي وإمكانية تقلص دقائق لعبه.

وأوضح رومانو أنه سيتم عقد جلسة الأسبوع المقبل لتحديد مستقبله، والقرار سيكون للاعب.

ولكن رغم التقارير التي ذكرت ذلك، إلا أن فكرة انتقاله للنصر السعودي غير مطروحة.

رودريجو بدأ اساسيا في مباراة واحدة فقط خلال كأس العالم للأندية، وهي الأولى في دور المجموعات أمام الهلال.

ذلك الأمر تم تفسيره على أنه رسالة من المدرب الجديد تشابي ألونسو بشأن دور البرازيلي في خططه.

وقبل أيام، أوضحت هيلو كومبانيولو، المستشارة الإعلامية للبرازيلي رودريجو جوس لاعب ريال مدريد أسباب لعبه لعدد دقائق قليلة وموقفه من الرحيل عن ناديه.

وقالت كومبانيولو لـ FilGoal.com: "عدم مشاركة رودريجو لدقائق لعب كثيرة هو قرار فني من تشابي ألونسو".

وأنهت حديثها قائلة: "مستقبله؟ رودريجو حتى الآن مستمر مع ريال مدريد ولم يقرر الرحيل عن الفريق حتى وقتنا هذا".

وينتهي عقد رودريجو البالغ من العمر 24 عاما مع ريال مدريد مدريد صيف 2028.

رودريجو البالغ من العمر 24 عاما بدأ مسيرته الكروية مع نادي سانتوس البرازيلي.

وانضم رودريجو إلى أكاديمية النادي في سن العاشرة، وتم تصعيده إلى الفريق الأول في عام 2017.

وفي يونيو 2018 أعلن نادي ريال مدريد عن التعاقد مع رودريجو مقابل 45 مليون يورو، على أن ينضم للفريق في العام التالي.

وخاض رودريجو أول مباراة رسمية مع ريال مدريد في سبتمبر 2019.

وحقق مع ريال مدريد عدة ألقاب، منها دوري أبطال أوروبا مرتين والدوري الإسباني 3 مرات.

كما أصبح لاعبًا دوليًا مع منتخب البرازيل الأول منذ عام 2019.

ولعب البرازيلي 270 مباراة بقميص ريال مدريد، وسجل 68 هدفا.