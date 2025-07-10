"ستكون الحارس الثالث".. فليك يحسم أزمة تير شتيجن

الخميس، 10 يوليه 2025 - 20:34

كتب : FilGoal

تير شتيجن

يستمر تصاعد الموقف بين برشلونة وحارس مرماه مارك أندريه تير شتيجن، بين رغبة النادي في رحيله، وتمسك اللاعب بالبقاء.

ووفقا لصحيفة سبورت الكتالونية فإن المدرب هانزي فليك سيتولى مسؤولية إبلاغ تير شتيجن بأنه خارج حساباته.

وكشفت الصحيفة أن فليك سيكون صريحا معه بشأن أنه سيصبح الحارس الثالث، خلف الوافد الجديد جوان جارسيا، والبولندي فويتشيك تشيزني.

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وبناء عليه لن يلعب تير شتيجن، وقد لا يتم استدعاؤه في معظم المباريات.

وأوضحت سبورت إن القرار نهائي من النادي، ولا أحد سيمنعه عن البقاء، ولكن يجب أن يعرف بوضوح أن فترته داخل الملعب مع الفريق قد انتهت.

وتوترت الأمور بين برشلونة والحارس الألماني، وذلك بعد التعاقد مع جوان جارسيا حارس مرمي إسبانيول.

ووجه الفريق الكتالوني رسالة غير مباشرة لشتيجن بهذا التوقيع، أن يبحث عن فريق آخر، خاصة وأن تشيزني سيكون الحارس الثاني للفريق.

وشارك تير شتيجن في 9 مباريات فقط خلال موسم 2024-2025، وذلك بسبب تعرضه لإصابة أبعدته كثيرًا عن الملاعب.

وانضم تير شتيجن لصفوف النادي الكتالوني في صيف 2014 قادما من بوروسيا مونشنجلادباخ.

ومنذ ذلك الوقت فاز مع النادي بدوري أبطال أوروبا 2015، والدوري الإسباني 6 مرات.

تير شتيجن الدوري الإسباني برشلونة هانزي فليك
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