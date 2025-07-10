مران الزمالك - تخفيف الحمل البدني وفقرة للتحركات.. وجلسة بين إدوارد وعبد الناصر

الخميس، 10 يوليه 2025 - 20:21

كتب : FilGoal

جون إدوارد - يانيك فيريرا

قرر الجهاز الفني لفريق الزمالك تخفيف الحمل البدني للاعبين خلال مران اليوم الخميس، الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

وخصص الجهاز الفني بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا فقرة بدنية خفيفة، خوفاً من تعرض اللاعبين للإجهاد.

وخاض اللاعبون فقرة فنية قادها فيريرا وتضمنت التركيز على تحركات اللاعبين بدون الكرة، بالإضافة إلى بعض الجوانب الفنية والخططية استعدادا لمباراة أورانج الودية.

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مذلم خصص فيريرا فقرة لتدريب اللاعبين على التعامل مع العرضيات.

وفي نفس الوقت أدى الثلاثي محمد عواد، ومحمد صبحي، ومحمود الشناوي حراس مرمى الفريق تدريبات خاصة تحت قيادة جوجوسلاف لازيتش مدرب الحراس.

وعقد جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك جلسة مع عبد الناصر محمد مدير الكرة على هامش المران.

وشهدت الجلسة مناقشة بعض الترتيبات الخاصة بمعسكر الفريق المقرر إقامته في العاصمة الإدارية خلال الفترة من 15 وحتى 27 يوليو الجارية.

ومن المقرر أن يلتقي فريق الزمالك ودياً مع نظيره أورانج، في تمام السادسة والنصف مساء غداً الجمعة، على ستاد الكلية الحربية في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

جون إدوارد يانيك فيريرا مران الزمالك
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