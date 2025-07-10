سبورت: تم إبلاغه.. برشلونة يحسم مصير روميو

الخميس، 10 يوليه 2025 - 19:49

كتب : FilGoal

برشلونة ضد قادش

حسم هانزي فليك المدير الفني لفريق برشلونة مستقبل أوريول روميو لاعب وسط الفريق.

وبحسب صحيفة سبورت الكتالونية فقد تم إخبار روميو أنه ليس في خطط النادي وعليه الرحيل.

ووفقا لبعض التقارير الإخبارية الأخرى، فإن روميو قرر اعتزال كرة القدم لكنه لم يعلن إلى الآن بشكل رسمي.

ولم ير أحد اسم اللاعب في قوائم جيرونا وبرشلونة للموسم الجديد.

وأثار هذا الغموض الكثير من التساؤلات عن مستقبل روميو.

بينما سبق وأن ذكرت صحيفة سبورت أن إدارة برشلونة تعمل على التخلص من اللاعب قبل انطلاق معسكر الفريق استعدادًا للموسم الجديد.

وينتهي عقد أوريول مع برشلونة صيف 2026.

وانتقل اللاعب إلى جيرونا على سبيل الإعارة في الصيف الماضي لمدة موسم واحد فقط.

أوريول روميو برشلونة الدوري الإسباني
نرشح لكم
رومانو: ريال مدريد مستعد لبيع رودريجو.. وهذا ما يتوقف عليه الأمر "ستكون الحارس الثالث".. فليك يحسم أزمة تير شتيجن ماركا: رودريجو يبحث عن الانتقال لفريق آخر بعد قرار تشابي ألونسو الحُكم على أنشيلوتي بالسجن عاما بسبب التهرب الضريبي كادينا سير: رفض طلب ريال مدريد لتأجيل مباراته الافتتاحية بالدوري الإسباني بيلينجهام: نواجه بطل أوروبا ونبحث عن تحقيق كأس العالم للأندية تشواميني: نستطيع تحقيق الانتصار على باريس سان جيرمان ماركا: ريال مدريد يستأنف مفاوضاته مع بنفيكا للحصول على خدمات كاريراس
أخر الأخبار
الزمالك يتقدم بالشكر لأعضاء لجنة التخطيط 14 دقيقة | الدوري المصري
مصدر مقرب من حامد حمدان لـ في الجول: اللاعب أبلغ بتروجت برغبته للانتقال لـ الزمالك 29 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - بتروجت يرد على عرض قطر لضم حامد حمدان ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - البنك الأهلي يتواصل مع هداف الدوري الجزائري السابق ساعة | الدوري المصري
تقرير: بعد فشل صفقة أوسيمين.. تفاصيل عرض الهلال لنجم الدوري الإيطالي ساعة | ميركاتو
بعد تقرير الانسحاب من صفقة وسام.. الريان يعلن عودة رودريجو مورينو ساعة | الوطن العربي
سكاي: موقف دياز من الانتقال إلى بايرن ميونيخ.. ومحاولات أخيرة 2 ساعة | الكرة الأوروبية
رئيس الاتحاد الإيطالي يحذر من انتقال ريتيجي لـ القادسية السعودي 2 ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد إقصاء فلومينينسي.. فريق وحيد لم يتلق خسارة في كأس العالم للأندية 2 خبر في الجول - الاتفاق تم.. الزمالك يضم شيكو بانزا لمدة 4 مواسم 3 أحمد ريان: تمنيت الانتقال لـ الزمالك.. ولهذا لم تتم الصفقة وكنت محقا مع موسيماني 4 "لم يكن يحتفل قبل الحادث ولهذا ذهب شقيقه معه".. معالج جوتا يروي الساعات الأخيرة في حياته
/articles/509029/سبورت-تم-إبلاغه-برشلونة-يحسم-مصير-روميو