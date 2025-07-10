سبورت: تم إبلاغه.. برشلونة يحسم مصير روميو
الخميس، 10 يوليه 2025 - 19:49
كتب : FilGoal
حسم هانزي فليك المدير الفني لفريق برشلونة مستقبل أوريول روميو لاعب وسط الفريق.
أوريول روميو
النادي : جيرونا
وبحسب صحيفة سبورت الكتالونية فقد تم إخبار روميو أنه ليس في خطط النادي وعليه الرحيل.
ووفقا لبعض التقارير الإخبارية الأخرى، فإن روميو قرر اعتزال كرة القدم لكنه لم يعلن إلى الآن بشكل رسمي.
ولم ير أحد اسم اللاعب في قوائم جيرونا وبرشلونة للموسم الجديد.
وأثار هذا الغموض الكثير من التساؤلات عن مستقبل روميو.
بينما سبق وأن ذكرت صحيفة سبورت أن إدارة برشلونة تعمل على التخلص من اللاعب قبل انطلاق معسكر الفريق استعدادًا للموسم الجديد.
وينتهي عقد أوريول مع برشلونة صيف 2026.
وانتقل اللاعب إلى جيرونا على سبيل الإعارة في الصيف الماضي لمدة موسم واحد فقط.
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