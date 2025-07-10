كما كشف في الجول.. طنطا يعلن انتقال أقطاي إلى إنبي

أعلن نادي طنطا عن رحيل لاعبه أقطاي عبد الله إلى إنبي.

وكتب النادي في بيانه:

وافقت لجنة الكرة بنادي طنطا الرياضي على انتقال لاعب الفريق الشاب اللاعب أقطاي عبد الله إلى صفوف فريق إنبي بعقد بيع نهائي يبدأ مع بداية الموسم الرياضي الجديد.

ويبلغ اللاعب من العمر ٢٢ عاما.

وتم تصعيده للفريق الأول من فرق الناشئين في عام ٢٠٢٢ واستطاع أن يكون من الهدافين المميزين في الفريق.

وكان مسؤولو طنطا قد أنهوا كافة الاتفاقات المالية مع نادي إنبي.

وعلم FilGoal.com أن اللاعب وقع على عقد مدته 3 سنوات.

كذلك تبلغ قيمة الصفقة 3.5 مليون جنيه، ومليون جنيه مكافآت إضافية، و20% من إعادة البيع.

وظهر أقطاي بشكل جيد مع طنطا في الموسم المنصرم وسجل 8 أهداف.

وتعاقد إنبي مع أقطاي بعد رحيل مهاجمه أحمد أمين قفة لنادي البنك الأهلي.

ولعب قفة مع إنبي في 22 مباراة وسجل 4 أهداف وصنع هدفا في الموسم المنقضي.