كرة يد - 7 لاعبين من الزمالك يتقدمون بشكوى للاتحاد المصري بسبب المستحقات المتأخرة

الخميس، 10 يوليه 2025 - 19:42

كتب : محمد سمير

فريق الزمالك - كرة يد

تقدم 7 لاعبين من فريق يد الزمالك بشكوى رسمية لاتحاد اليد المصري للمطالبة بمستحقاتهم المالية المتأخرة المقدرة بـ 6 ملايين جنيه.

وأوضح اللاعبون في شكواهم أن المستحقات المتأخرة تعود إلى أكثر من موسم، وشددوا على أن محاولاتهم السابقة للحصول على مستحقاتهم وديا لم تُكلل بالنجاح، ما دفعهم للجوء إلى الاتحاد لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

"وتُعد هذه الشكوى واحدة من سلسلة شكاوى مماثلة تقدم بها لاعبو يد الزمالك في الفترة الأخيرة، وسط أزمات مالية متكررة يعيشها الفريق والنادي"، حسبما جاء في بيان مرسل عبر المركز الإعلامي اتحاد اليد المصري.

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وأوضح الاتحاد المصري إنه في حال صدور قرار لصالح اللاعبين وعدم التزام النادي بالسداد، فإن قيد اللاعبين الجدد في قائمة الفريق للموسم المقبل سيكون مهددا.

وتنص اللائحة على عدم أحقية أي نادٍ في قيد لاعبين جدد ما لم يُسوِّي كافة مستحقات لاعبيه السابقين.

وأعلن الزمالك ضم كل من يوسف عمرو لاعب المقاولون العرب وأيضا بيجاد مروان لاعب سبورتنج لتدعيم صفوف فريق اليد للموسم المقبل.

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