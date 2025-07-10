من أجل اللعب مع "أبيه".. كناريا على أعتاب الاتحاد السكندري

أصبح محمد متولي "كناريا" على أعتاب اللعب من جديد تحت قيادة أحمد سامي وتلك المرة بقميص الاتحاد السكندري.

ويتولى أحمد سامي قيادة زعيم الثغر بعد رحيل مجدي عبد العاطي بنهاية الموسم الماضي.

وحسبما علم FilGoal.com فإن كناريا سينتقل للاتحاد من سيراميكا كليوباترا إذ ينتهي تعاقده بنهاية الموسم المقبل.

وتوصل الناديان لاتفاق ويتبقى توقيع العقود لإتمام التعاقد بشكل رسمي.

لاعب الوسط البالغ 26 عاما خاض 169 مباراة خلال مسيرته في الكرة المصرية بقمصان المقاولون العرب وسموحة ومصر للمقاصة وسيراميكا.

وتحت قيادة أحمد سامي خاض كناريا 110 مباراة في جميع المسابقات بقميص فريقي سموحة وكليوباترا.

وخلال الموسم الماضي خاض كناريا 19 مباراة بقميص سموحة بعدما لعب له معارا من سيراميكا.

وانضم كناريا من قبل لمنتخب مصر تحت قيادة كارلوس كيروش لكن دون أن يخوض أي مباراة رسمية.

من هو محمد متولي "كناريا"؟

أطلق عليه لقب "كناريا" منذ الصغر عن طريق والد أحد زملائه في أكاديمية بأحد مراكز الشباب.

بدأ مع المقاولون العرب ثم سموحة وأعير موسما لمصر للمقاصة وانضم لـ سيراميكا كليوباترا تحت قيادة أحمد سامي الذي وصفه بـ "أبيه ومن منحه الفرصة".

انضم لمنتخب مصر تعويضا لغياب عبد الله السعيد تحت قيادة البرتغالي كارلوس كيروش لمواجهة الجابون في تصفيات أمم إفريقيا 2021.

في يناير 2023 ارتبط اسمه بالانتقال لصفوف الزمالك لكن لم تتم الصفقة بسبب رفض معين الشعباني المدير الفني لسيراميكا رحيله نظرا لضيق الوقت المتاح لضم البديل.