الهلال يتعاقد مع ثيو هيرنانديز

أعلن نادي الهلال السعودي الفرنسي ثيو هيرنانديز قادما من ميلان الإيطالي.

ووقَّع الدولي الفرنسي العقد الجديد مع الهلال لمدة 3 مواسم.

ووفقا للتقارير السعودية فإن الصفقة كلفت الهلال 35 مليون يورو.

وكان موقع فوتبول إيطاليا قد ذكر أن الظهير الأيسر الفرنسي سيحصل على راتب سنوي يبلغ 20 مليون يورو.

من "ميلان" إلى العاصمة "الرياض" 💙 🔹 النجم الفرنسي "ثيو هيرنانديز" هلاليًا ✍️#ثيو_هلالي 🤩 pic.twitter.com/5sSXygCnuM — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) July 10, 2025

صاحب الـ 27 عاما يعد المدافع الأكثر تسجيلا للأهداف في تاريخ الدوري الإيطالي برصيد 31 هدفا.

وشارك اللاعب مع ميلان في الموسم المنقضي في 49 مباراة، سجل 5 أهداف، وصنع 6 آخرين وتوج بلقب السوبر الإيطالي.

ومنذ انضمامه في 2019 خاض 262 مباراة سجل 34 هدفا وصنع 45 آخرين وتوج بلقبي الدوري والسوبر الإيطالي.

وكان ميلان قد تعاقد معه قادما من ريال مدريد في صيف 2019 مقابل 22 مليون يورو.

وأصبح ثيو ثاني الصفقات الهلال بعد علي لاجامي القادم من النصر.

يذكر أن الفريق ضم المغربي عبد الرازق حمد الله للمشاركة في كأس العالم للأندية قادما من الشباب السعودي.

ويقود الإيطالي سيموني إنزاجي تدريب الزعيم السعودي والذي يستعد لخوض السوبر المحلي الشهر المقبل.