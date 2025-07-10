عودة الهداف للدوري الإيطالي.. إيموبيلي إلى بولونيا

أعلن نادي بولونيا ضم شيرو إيموبيلي قادما من بشكتاش التركي بعقد يمتد لموسم واحدة.

ويحتل إيموبيلي المركز الثامن في ترتيب الهدافين التاريخيين للدوري الإيطالي برصيد 201 هدفا.

ويعد أيضا الهداف التاريخي للاتسيو بتسجيل 169 هدفا في 270 مباراة بجميع المسابقات، كما فاز بجائزة هداف الدوري الإيطالي في 4 نسخ.

وارتدى إيموبيلي قمصان فرق بيسكارا وتورينو ولاتسيو في إيطاليا وبوروسيا دورتموند الألماني وإشبيلية الإسباني وبشكتاش التركي.

وحقق إيموبيلي خلال مسيرته 6 ألقاب خلال مسيرته وهي الدرجة الثانية الإيطالية مع بيسكارا والسوبر الألماني مع دورتموند والسوبر الإيطالي مرتين مع لاتسيو والسوبر التركي مع بشكتاش.

وفي تجربته الأخيرة بقميص النسور التركية سجل 19 هدفا في 41 مباراة.

مغامرة جديدة لهداف تاريخي 🌠 تشيرو إيموبيلي ينتقل لبولونيا 👋 🔴 🔵#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/hJYm99IzXA — الدوري الايطالي (@SerieA_AR) July 10, 2025

وبقميص منتخب إيطاليا فاز بلقب يورو 2020 وسجل 17 هدفا خلال 57 مباراة دولية بقميص الأتزوري.

ويستهل بولونيا الموسم الجديد بلقاء روما يوم 23 أغسطس المقبل.

ويشارك بولونيا الموسم المقبل في الدوري الأوروبي كونه بطلا لكأس إيطاليا الموسم الماضي إذ توج باللقب على حساب ميلان.