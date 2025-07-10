فراتيسي يخضع لعملية جراحية.. وقد يعود مع بداية الموسم الجديد

أعلن نادي إنتر أن لاعبه ديفيد فراتيسي خضع لعملية جراحية ناجحة للتعافي من فتق مزدوج.

وخضع اللاعب للجراحة صباح الخميس.

وأوضح إنتر عبر موقعه أن اللاعب يستعد الآن لبدء برنامجه التأهيلي تمهيدًا للعودة إلى الملاعب.

ولفت إلى أن حالة اللاعب ستكون تحت المراقبة خلال الأشهر المقبلة.

وشارك فراتيسي في المباريات الأخيرة من الموسم، لكنه غاب عن كأس العالم للأندية بسبب الإصابة.

واختار ديفيد الخضوع للجراحة في بداية الصيف.

من المتوقع أن يكون فراتيسي جاهزا للعودة مع افتتاح الموسم المقبل، وفقا لصحيفة لا جازيتا ديلو سبورت.