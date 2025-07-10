مدافع نانت قد يزامل حمدي فتحي في الوكرة أو النني مع الجزيرة

الخميس، 10 يوليه 2025 - 16:51

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - نانت

أصبح جان شارل كاستيليتو مدافع نانت قريبا من مغادرة النادي الفرنسي والانتقال إلى أحد الفرق العربية، وفقا لجريدة ليكيب.

وأوضح التقرير أن كاستيليتو - 30 عامًا - يقترب من الانضمام لنادي الوكرة القطري.

وأضاف التقرير أن المفاوضات حول انتقاله مقابل 3.5 مليون يورو دخلت مراحلها النهائية.

أخبار متعلقة:
تقرير: فنربخشة يتوصل لاتفاق مع سان جيرمان من أجل ضم أسينسيو بديل فيرتز يخضع للكشف الطبي مع ليفركوزن ماركا: رودريجو يبحث عن الانتقال لفريق آخر بعد قرار تشابي ألونسو أرسنال يعلن ضم نورجارد

وفي حالة انتهاء المفاوضات بنجاح سيوقع المدافع الكاميروني على عقد يربطه بالفريق الذي يضم حمدي فتحي لمدة 4 مواسم.

ولفت التقرير إلى أن نادي الجزيرة الإماراتي الذي يضم محمد النني مهتم أيضًا بالحصول على خدمات كاستيليتو.

وأمضى كاستيليتو السنوات الخمس الماضية مع نادي نانت بعد انضمامه إليه عام 2020 قادمًا من ستاد بريست.

Image

وخلال هذه الفترة، فاز مع نانت بكأس فرنسا.

وبدأ مسيرته كاستليتو في فرنسا مع فريق أوكسير للشباب قبل أن يخوض مباراته الأولى مع الفريق الأول عام 2013.

نانت الوكرة الجزيرة جان شارل كاستيليتو
نرشح لكم
كما كشف في الجول.. طنطا يعلن انتقال أقطاي إلى إنبي من أجل اللعب مع "أبيه".. كناريا على أعتاب الاتحاد السكندري بعد كيبا.. بورنموث يسعى للتعاقد مع حارس جديد من تشيلسي بعد قدوس.. توتنام يوجه أنظاره صوب مورجان جيبس وايت الهلال يتعاقد مع ثيو هيرنانديز عودة الهداف للدوري الإيطالي.. إيموبيلي إلى بولونيا مصدر من البنك لـ في الجول: ثنائي الزمالك يهدد مصير صفقة أحمد ربيع الصفقة السابعة.. البنك الأهلي يضم أحمد متعب
أخر الأخبار
سبورت: تم إبلاغه.. برشلونة يحسم مصير روميو 26 دقيقة | الدوري الإسباني
كما كشف في الجول.. طنطا يعلن انتقال أقطاي إلى إنبي 33 دقيقة | الدوري المصري
كرة يد - 7 لاعبين من الزمالك يتقدمون بشكوى للاتحاد المصري بسبب المستحقات المتأخرة 34 دقيقة | كرة يد
من أجل اللعب مع "أبيه".. كناريا على أعتاب الاتحاد السكندري ساعة | الدوري المصري
بعد كيبا.. بورنموث يسعى للتعاقد مع حارس جديد من تشيلسي ساعة | الدوري الإنجليزي
بعد قدوس.. توتنام يوجه أنظاره صوب مورجان جيبس وايت ساعة | الدوري الإنجليزي
الهلال يتعاقد مع ثيو هيرنانديز 2 ساعة | سعودي في الجول
عودة الهداف للدوري الإيطالي.. إيموبيلي إلى بولونيا 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد إقصاء فلومينينسي.. فريق وحيد لم يتلق خسارة في كأس العالم للأندية 2 خبر في الجول - بيراميدز يعير ثلاثي الفريق لسموحة والجونة 3 خبر في الجول - الاتفاق تم.. الزمالك يضم شيكو بانزا لمدة 4 مواسم 4 أحمد ريان: تمنيت الانتقال لـ الزمالك.. ولهذا لم تتم الصفقة وكنت محقا مع موسيماني
/articles/509019/مدافع-نانت-قد-يزامل-حمدي-فتحي-في-الوكرة-أو-النني-مع-الجزيرة