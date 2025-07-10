مدافع نانت قد يزامل حمدي فتحي في الوكرة أو النني مع الجزيرة

أصبح جان شارل كاستيليتو مدافع نانت قريبا من مغادرة النادي الفرنسي والانتقال إلى أحد الفرق العربية، وفقا لجريدة ليكيب.

وأوضح التقرير أن كاستيليتو - 30 عامًا - يقترب من الانضمام لنادي الوكرة القطري.

وأضاف التقرير أن المفاوضات حول انتقاله مقابل 3.5 مليون يورو دخلت مراحلها النهائية.

وفي حالة انتهاء المفاوضات بنجاح سيوقع المدافع الكاميروني على عقد يربطه بالفريق الذي يضم حمدي فتحي لمدة 4 مواسم.

ولفت التقرير إلى أن نادي الجزيرة الإماراتي الذي يضم محمد النني مهتم أيضًا بالحصول على خدمات كاستيليتو.

وأمضى كاستيليتو السنوات الخمس الماضية مع نادي نانت بعد انضمامه إليه عام 2020 قادمًا من ستاد بريست.

وخلال هذه الفترة، فاز مع نانت بكأس فرنسا.

وبدأ مسيرته كاستليتو في فرنسا مع فريق أوكسير للشباب قبل أن يخوض مباراته الأولى مع الفريق الأول عام 2013.