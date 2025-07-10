الصفقة السابعة.. البنك الأهلي يضم أحمد متعب

الخميس، 10 يوليه 2025 - 16:38

كتب : FilGoal

أحمد متعب - البنك الأهلي

أعلن نادي البنك الأهلي تعاقده مع أحمد متعب ظهير أيسر طلائع الجيش ضمن تدعيمات هذا الصيف.

أحمد متعب

النادي : البنك الأهلي

البنك الأهلي

وكشف البنك الأهلي عن التعاقد مع أحمد متعب لمدة 3 مواسم.

ويعد أحمد متعب الصفقة السابعة للبنك الأهلي هذا الصيف.

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ويلعب أحمد متعب في مركز الظهير الأيسر كما يجيد اللعب كجناح أيمن.

وتعاقد البنك الأهلي مع أحمد أمين قفة ومصطفى دويدار من إنبي، وأحمد طارق سليمان من بروكسي، وعمرو الجزار ومحمد أشرف من غزل المحلة، ويسري وحيد من طلائع الجيش.

أحمد متعب صاحب الـ 28 عاما لعب لأندية ألعاب دمنهور ومصر للمقاصة وإيسترن كومباني وطلائع الجيش.

وخاض أحمد متعب 25 مباراة مع طلائع الجيش في الموسم المنقضي بمختلف المسابقات.

واحتل البنك الأهلي الموسم الماضي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 38 نقطة.

كما خسر نهائي بطولة كأس الرابطة أمام سيراميكا كليوباترا.

البنك الأهلي أحمد متعب
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