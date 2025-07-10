ورشة طبية باتحاد الكرة للوقاية من "الموت المفاجئ"

الخميس، 10 يوليه 2025 - 16:31

كتب : FilGoal

الاتحاد المصري لكرة القدم

نظمت اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة محمد أبو العلا، ورشة عمل، ظهر اليوم الخميس، بمقر الاتحاد بمدينة السادس من أكتوبر، تحت عنوان "الوقاية من الموت المفاجئ".

وتناولت الورشة شرحاً مفصلاً حول كيفية التعامل مع حالات السكتة القلبية المفاجئة لدى لاعبي كرة القدم، سواء فى المنتخبات الوطنية أو الأندية، إلى جانب استعراض علمى لكيفية تنظيم ضربات القلب وأساليب الإنعاش القلبى الرئوى.

وشدد محمد أبو العلا، رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد، على أن الورشة ناقشت آخر التوصيات العالمية في استخدام أجهزة صدمات القلب الآلي.

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وكذلك شرح طرق التدخل السريع في حالات توقف القلب المفاجئ، بهدف تعزيز إجراءات السلامة الطبية فى الملاعب المصرية.

وشهدت الورشة حضور كافة الأجهزة الطبية للمنتخبات الوطنية، إلى جانب رؤساء الأجهزة الطبية لأندية الدوري المصرى.

وجاءت الورشة فى إطار رفع كفاءة الأطقم الطبية، وضمان حماية اللاعبين صحياً خلال التدريبات والمباريات.

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الاتحاد المصري لكرة القدم
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