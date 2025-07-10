الرياضية: ثيو هيرنانديز يوقع على عقود انضمامه إلى الهلال

الخميس، 10 يوليه 2025 - 16:31

كتب : FilGoal

ثيو هيرنانديز - ميلان

ذكرت جريدة الرياضية السعودية أن ثيو هيرنانديز مدافع ميلان وقع على عقود انتقاله إلى الهلال السعودي.

وأكمل ثيو الكشف الطبي في باريس يوم الخميس قبل انضمامه إلى الهلال، وذلك بعد حصوله على إذن من ناديه.

وأوضح التقرير أن الدولي الفرنسي اجتاز الفحوصات الطبية في باريس، ووقَّع العقد الجديد مع الهلال لمدة 3 مواسم.

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ومن المنتظر أن يعلن الهلال ضم ظهير ميلان، بعد 6 سنوات قضاها مع الروسونيري.

قبل أيام، أفاد فابرزيو رومانو الصحفي المختص في أخبار الانتقالات أن الصفقة التي بموجبها سينتقل ثيو من ميلان إلى الهلال تمت بنجاح.

وذلك بعدما نم الاتفاق مع اللاعب عن الانضمام إلى الهلال قبل أسبوعين.

وأضاف أن ميلان سيحصل على 25 مليون يورو مقابل التخلي عن مدافعه الفرنسي.

وكان موقع فوتبول إيطاليا قد ذكر أن الظهير الأيسر الفرنسي سيحصل على راتب سنوي يبلغ 20 مليون يورو.

ويريد سيموني إنزاجي المدير الفني للهلال ومدرب إنتر السابق، ضم ثيو مهما كلف الأمر بحسب التقرير.

وينتهي عقد ثيو مع ميلان في صيف 2026.

وشارك اللاعب مع ميلان في الموسم المنقضي في 49 مباراة، سجل 5 أهداف، وصنع 6 آخرين وتوج بلقب السوبر الإيطالي.

ومنذ انضمامه في 2019 خاض 262 مباراة سجل 34 هدفا وصنع 45 آخرين وتوج بلقبين.

وكان ميلان قد تعاقد معه قادما من ريال مدريد في صيف 2019 مقابل 22 مليون يورو.

ثيو هيرنانديز الهلال ميلان
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