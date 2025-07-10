فيورنتينا يعيد دجيكو للدوري الإيطالي

الخميس، 10 يوليه 2025 - 16:24

كتب : FilGoal

إدين دجيكو

عاد إيدين دجيكو إلى الدوري الإيطالي من بوابة نادي فيورنتينا قادما من فنربخشة.

ورحل دجيكو عن فنربخشة بعد انتها تعاقده بنهاية الموسم المنصرم.

وأعلن فيورنتينا اليوم الخميس تعاقده بشكل رسمي مع دجيكو وعودته للدوري الإيطالي من جديد.

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وسيتقاضى النجم البوسني 1.8 مليون يورو خلال الموسم الذي سيلعب فيه مع الفريق الإيطالي.

وسبق لصاحب الـ 39 عاما خوض تجربتين في إيطاليا مع روما وإنتر.

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وانضم دجيكو لفنربخشة في 2023 قادما من إنتر.

ولعب دجيكو 99 مباراة خلال موسمين مع فنربخشة وسجل خلالهم 46 هدفا وصنع 18 آخرين.

وسيشارك فيورنتينا خلال الموسم المقبل في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي ولذلك يسعى الفريق لتكوين خط هجوم من أصحاب الخبرة.

إدين دجيكو فيورنتينا
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