فيورنتينا يعيد دجيكو للدوري الإيطالي
الخميس، 10 يوليه 2025 - 16:24
كتب : FilGoal
عاد إيدين دجيكو إلى الدوري الإيطالي من بوابة نادي فيورنتينا قادما من فنربخشة.
إدين دجيكو
النادي : فنربخشة
ورحل دجيكو عن فنربخشة بعد انتها تعاقده بنهاية الموسم المنصرم.
وأعلن فيورنتينا اليوم الخميس تعاقده بشكل رسمي مع دجيكو وعودته للدوري الإيطالي من جديد.
وسيتقاضى النجم البوسني 1.8 مليون يورو خلال الموسم الذي سيلعب فيه مع الفريق الإيطالي.
وسبق لصاحب الـ 39 عاما خوض تجربتين في إيطاليا مع روما وإنتر.
وانضم دجيكو لفنربخشة في 2023 قادما من إنتر.
ولعب دجيكو 99 مباراة خلال موسمين مع فنربخشة وسجل خلالهم 46 هدفا وصنع 18 آخرين.
وسيشارك فيورنتينا خلال الموسم المقبل في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي ولذلك يسعى الفريق لتكوين خط هجوم من أصحاب الخبرة.
نرشح لكم
سبورت: تم إبلاغه.. برشلونة يحسم مصير روميو بعد كيبا.. بورنموث يسعى للتعاقد مع حارس جديد من تشيلسي بعد قدوس.. توتنام يوجه أنظاره صوب مورجان جيبس وايت الهلال يتعاقد مع ثيو هيرنانديز عودة الهداف للدوري الإيطالي.. إيموبيلي إلى بولونيا فراتيسي يخضع لعملية جراحية.. وقد يعود مع بداية الموسم الجديد ماركا: كوناتي رفض عرضين لتجديد تعاقده مع ليفربول أياكس يعلن رحيل جوردن هندرسون