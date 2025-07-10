تقرير: فنربخشة يتوصل لاتفاق مع سان جيرمان من أجل ضم أسينسيو

توصل فنربخشة لاتفاق مع باريس سان جيرمان بشأن انتقال ماركو أسينسيو خلال فترة الانتقالات الصيفية، وفقا لموقع فوت ميركاتو.

وعاد أسينسيو لباريس سان جيرمان بعدما قضى النصف الثاني من الموسم المنصرم معارا إلى أستون فيلا.

وأوضح التقرير أن فنربخشة يسعى حاليا إلى الاتفاق مع اللاعب الإسباني على تفاصيل عقده الشخصي.

وكان موقع فوتبول إيطاليا قد ذكر أن إنتر يخطط للتعاقد مع ماركو أسينسيو هذا الصيف بعد نهاية إعارته من سان جيرمان لـ أستون فيلا.

وأوضح التقرير ذاته إن إنتر يبحث عن تدعيم مركز الجناح بلاعب صاحب قدرات خاصة، مع الحفاظ على التوازن المالي للفريق.

وينتظر إنتر تحديد باريس سان جيرمان مطالبه للتخلي عن أسينسيو.

ولعب أسينسيو مع باريس سان جيرمان 47 مباراة وسجل 7 أهداف وصنع 11 آخرين.

وسبق لأسينسيو التتويج بدوري أبطال أوروبا 3 مرات بقميص ريال مدريد.