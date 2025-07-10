خبر في الجول - إنبي يتمم الاتفاق مع طنطا بشأن أقطاي

أتم نادي إنبي اتفاقه مع طنطا بشأن ضم المهاجم عبد الله أقطاي بداية من الموسم المقبل.

ويواصل إنبي محاولات تدعيم صفوفه تحضيرا للموسم الجديد.

وحسبما علم FilGoal.com فإن إنبي أتم اتفاقه مع طنطا بشان ضم عبد الله أقطاي لمدة 5 سنوات.

ويعد أقطاي عبدالله من ناشئي فريق طنطا مواليد 2003.

وصعد أقطاي إلى صفوف الفريق الأول بنادي طنطا بداية الموسم الماضي.

وظهر أقطاي بشكل جيد مع طنطا في الموسم المنصرم وسجل 8 أهداف.

وتعاقد إنبي مع أقطاي بعد رحيل مهاجمه أحمد أمين قفة لنادي البنك الأهلي.

ولعب قفة مع إنبي في 22 مباراة وسجل 4 أهداف وصنع هدفا في الموسم المنقضي.