الأهلي والزمالك يختاران استاد القاهرة لاستضافة مباريات الموسم المقبل.. وتحديد البديل

الخميس، 10 يوليه 2025 - 15:36

كتب : FilGoal

استاد القاهرة

استقر ناديا الأهلي والزمالك على اختيار استاد القاهرة لاستضافة مباريات الفريقين في الموسم المقبل 2025 - 2026.

وكشفت الهيئة العامة لاستاد القاهرة في بيان رسمي عن اختيار الأهلي والزمالك الملعب ليكون الاختيار الرئيسي لاستضافة مباريات الموسم القادم.

كما أشار البيان إلى تحديد ناديي الأهلي والزمالك للملاعب البديلة لاستاد القاهرة.

أخبار متعلقة:
على استاد القاهرة.. اتحاد الكرة يعلن موعد إقامة نهائي كأس مصر جراديشار: التفاصيل الصغيرة ستحسم مواجهة صنداونز.. وانتظرت اللعب في استاد القاهرة بالسعة الكاملة تصفيات المونديال - موزمبيق تتصدر مجموعة الجزائر بثلاثية في أوغندا على استاد القاهرة استاد القاهرة يعلن جاهزيته لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك

واستقر الأهلي على اعتماد استاد السلام كملعب بديل تحسبا لظروف الصيانة أو عدم جاهزية استاد القاهرة.

بينما اختار نادي الزمالك استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

وبدأ الزمالك فترة استعداداته للموسم الجديد تحت قيادة البلجيكي يانيك فيريرا.

ومن المقرر دخول الزمالك معسكرا مغلقا في العاصمة الإدارية.

أما الأهلي فيبدأ استعداداته للموسم المقبل يوم الإثنين الموافق 14 يوليو الجاري على استاد مختار التتش.

ومن المقرر أن يدخل الأهلي معسكرا مغلقا في تونس.

الدوري المصري استاد القاهرة الأهلي الزمالك
نرشح لكم
كما كشف في الجول.. طنطا يعلن انتقال أقطاي إلى إنبي من أجل اللعب مع "أبيه".. كناريا على أعتاب الاتحاد السكندري مصدر من البنك لـ في الجول: ثنائي الزمالك يهدد مصير صفقة أحمد ربيع الصفقة السابعة.. البنك الأهلي يضم أحمد متعب خبر في الجول - إنبي يتمم الاتفاق مع طنطا بشأن أقطاي موزاييك: سموحة يتمم اتفاقه بضم يوسف الفلاحي من البنزرتي خبر في الجول - شيكو بانزا يصل القاهرة لإتمام انتقاله إلى الزمالك إذاعة تونسية: الزمالك استفسر عن ضم غربال.. وسببان يعقدان انتقاله
أخر الأخبار
سبورت: تم إبلاغه.. برشلونة يحسم مصير روميو 22 دقيقة | الدوري الإسباني
كما كشف في الجول.. طنطا يعلن انتقال أقطاي إلى إنبي 28 دقيقة | الدوري المصري
كرة يد - 7 لاعبين من الزمالك يتقدمون بشكوى للاتحاد المصري بسبب المستحقات المتأخرة 29 دقيقة | كرة يد
من أجل اللعب مع "أبيه".. كناريا على أعتاب الاتحاد السكندري 58 دقيقة | الدوري المصري
بعد كيبا.. بورنموث يسعى للتعاقد مع حارس جديد من تشيلسي ساعة | الدوري الإنجليزي
بعد قدوس.. توتنام يوجه أنظاره صوب مورجان جيبس وايت ساعة | الدوري الإنجليزي
الهلال يتعاقد مع ثيو هيرنانديز ساعة | سعودي في الجول
عودة الهداف للدوري الإيطالي.. إيموبيلي إلى بولونيا 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد إقصاء فلومينينسي.. فريق وحيد لم يتلق خسارة في كأس العالم للأندية 2 خبر في الجول - بيراميدز يعير ثلاثي الفريق لسموحة والجونة 3 خبر في الجول - الاتفاق تم.. الزمالك يضم شيكو بانزا لمدة 4 مواسم 4 أحمد ريان: تمنيت الانتقال لـ الزمالك.. ولهذا لم تتم الصفقة وكنت محقا مع موسيماني
/articles/509012/الأهلي-والزمالك-يختاران-استاد-القاهرة-لاستضافة-مباريات-الموسم-المقبل-وتحديد-البديل