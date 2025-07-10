الأهلي والزمالك يختاران استاد القاهرة لاستضافة مباريات الموسم المقبل.. وتحديد البديل

استقر ناديا الأهلي والزمالك على اختيار استاد القاهرة لاستضافة مباريات الفريقين في الموسم المقبل 2025 - 2026.

وكشفت الهيئة العامة لاستاد القاهرة في بيان رسمي عن اختيار الأهلي والزمالك الملعب ليكون الاختيار الرئيسي لاستضافة مباريات الموسم القادم.

كما أشار البيان إلى تحديد ناديي الأهلي والزمالك للملاعب البديلة لاستاد القاهرة.

واستقر الأهلي على اعتماد استاد السلام كملعب بديل تحسبا لظروف الصيانة أو عدم جاهزية استاد القاهرة.

بينما اختار نادي الزمالك استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

وبدأ الزمالك فترة استعداداته للموسم الجديد تحت قيادة البلجيكي يانيك فيريرا.

ومن المقرر دخول الزمالك معسكرا مغلقا في العاصمة الإدارية.

أما الأهلي فيبدأ استعداداته للموسم المقبل يوم الإثنين الموافق 14 يوليو الجاري على استاد مختار التتش.

ومن المقرر أن يدخل الأهلي معسكرا مغلقا في تونس.