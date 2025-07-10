بديل فيرتز يخضع للكشف الطبي مع ليفركوزن

أفادت جريدة دي تيليجراف الهولندية أن الأمريكي مالك تيلمان نجم إيندهوفن يخضع للكشف الطبي مع باير ليفركوزن يوم الخميس.

قبل أيام، توصل باير ليفركوزن لاتفاق مع إيندهوفن من أجل ضم تيلمان عقب نهاية بطولة كأس كونكاكاف الذهبية التي خاضها مع منتخب بلاده.

وذكر تقرير الجريدة الهولندية أن اللاعب يخضع للكشف الطبي في الولايات المتحدة.

وأوضح التقرير أن اللاعب سيوقع على عقد يمتد حتى 2030 بعد عبور الكشف الطبي بنجاح.

وأضاف التقرير أن الصفقة ستتم مقابل 35 مليون يورو.

يذكر أن تيلمان بدأ مسيرته مع بايرن ميونيخ ولعب كبديل في عدة مباريات مع الفريق الأول، قبل رحيله إلى جلاسكو رينجرز ثم إيندهوفن.

اللاعب البالغ من العمر 23 عاما سيكون بديلا لفلوريان فيرتز الذي انتقل إلى ليفربول هذا الصيف.

قبل أسابيع، أعلن نادي ليفربول ضم الألماني فلوريان فيرتز قادما من باير ليفركوزن في أغلى صفقات الدوري الإنجليزي.

ووقّع النجم الألماني على عقود انضمامه حتى 2030 لتكتمل الصفقة بشكل نهائي.

وأصبح الألماني الشاب أغلى صفقة في تاريخ الدوري الإنجليزي بمقابل 125 مليون يورو متفوقا على الأرجنتيني إنزو فيرنانديز الذي انضم لتشيلسي مقابل 121 مليون يورو.

وسبق أن كشفت صحيفة بيلد الألمانية تفاصيل قيمة الصفقة:

صفقة انتقال فيرتز تنقسم إلى 125 مليون يورو كمبلغ ثابت، و15 مليون يورو كإضافات واقعية، و10 ملايين يورو كإضافات يصعب تحقيقها.

سيتقاضى فيرتز ما بين 20 و22 مليون يورو كراتب سنوي شامل الإضافات، وسيذهب 10% منها إلى والديه، اللذين أبرما أكبر صفقة في تاريخ الدوري الألماني بمفردهما، دون وكيل أو وسيط خارجي، والذي كان سيحصل على نسبة من العمولة.

وساهم فيرتز في تتويج ليفركوزن بأول لقب في تاريخه للدوري الألماني موسم 2023 - 2024، وحصل في هذه النسخة على جائزة أفضل لاعب في الدوري الألماني.

وسجل خلال هذا الموسم 18 هدفا وقدم 20 تمريرة حاسمة.

أما هذا الموسم فساهم فيرتز بتسجيل 16 هدفا، وتقديم 15 تمريرة حاسمة، ولكن لم تكن كفيلة للحفاظ على اللقب، الذي خسره فريقه لصالح العملاق البافاري بفارق 13 نقطة في نهاية الموسم.

وكان باير ليفركوزن قد تعاقد مع فيرتز في شتاء 2020 قادما من كولن مقابل 200 ألف يورو

وخاض فيرتز 31 مباراة دولية وسجل 7 أهداف مع ألمانيا.