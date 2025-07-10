كورتوا: باريس سان جيرمان "خنقنا" بالضغط العالي

الخميس، 10 يوليه 2025 - 15:03

كتب : FilGoal

ريال مدريد ضد أتليتكو مدريد

يرى تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد أن فريقه عانى من الضغط العالي للاعبو باريس سان جيرمان في المباراة التي جمعت الفريقين.

وسقط ريال مدريد في فخ الخسارة بنتيجة 4-0 أمام باريس سان جيرمان في نصف نهائي مونديال الأندية.

وقال كورتوا عبر صحيفة "آس" الإسبانية: "حاولنا أن نلعب بقوة، لكنهم خنقونا بضغطهم، وواجهنا صعوبة في السيطرة على الكرة، لقد منحناهم مساحة كبيرة، وعندما يجدونها، يقضون عليك. هذا ما حدث في الشوط الأول".

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وأضاف "في الشوط الثاني، استحوذنا على الكرة أكثر بقليل، حيث ضغطوا بشكل أقل، لكننا لم نستطع أن نهدد مرماهم. سجلوا هدفا آخر، الأمر كان صعبا. ينبغي علينا أن نعتذر لجماهير ريال مدريد عن هذه المباراة".

وأتم "تلقينا ضربة سوف تساعدنا على التعلم والتصحيح ومواصلة التحسن، لأنه لا يزال هناك الكثير لنقدمه. إنهم أبطال دوري أبطال أوروبا، وهذا يوضح لنا المستوى الذي نحتاج الوصول إليه".

وتأهل باريس سان جيرمان لمواجهة تشيلسي الإنجليزي في المباراة النهائية لكأس العالم للأندية.

سجل ثلاثية باريس سان جيرمان فابيان رويز هدفين في الدقيقتين 6، و24، فيما سجل عثمان ديمبلي الهدف الثاني في الدقيقة التاسعة.

وأكمل جونكالو راموس رباعية باريس سان جيرمان في الدقيقة 87 واحتفل على طريقة الراحل ديوجو جوتا لاعب ليفربول.

ونال فابيان رويز جائزة رجل المباراة لأفضل لاعب بعدما سجل هدفين ضمن رباعية فريقه.

وتأخر انطلاق المباراة 10 دقائق بسبب تأخر حافلة فريق ريال مدريد نتيجة الازدحام المروري.

وألحق باريس سان جيرمان بمنافسه ريال مدريد أول هزيمة له في كأس العالم للأندية.

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