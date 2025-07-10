ماركا: رودريجو يبحث عن الانتقال لفريق آخر بعد قرار تشابي ألونسو

أفادت جريدة ماركا أن البرازيلي رودريجو جوس جناح ريال مدريد يبحث بالفعل عن الانتقال إلى فريق آخر.

وذلك بسبب قرار تشابي ألونسو الواضح بعدم الاعتماد عليه، حسب التقرير.

وذكر التقرير أن إدارة ريال مدريد أوضحت لرودريجو مصيره، وأن رحيله بات محتوما.

قبل أيام، أوضحت هيلو كومبانيولو، المستشارة الإعلامية للبرازيلي رودريجو جوس لاعب ريال مدريد أسباب لعبه لعدد دقائق قليلة وموقفه من الرحيل عن ناديه.

وقالت كومبانيولو لـ FilGoal.com: "عدم مشاركة رودريجو لدقائق لعب كثيرة هو قرار فني من تشابي ألونسو".

وأنهت حديثها قائلة: "مستقبله؟ رودريجو حتى الآن مستمر مع ريال مدريد ولم يقرر الرحيل عن الفريق حتى وقتنا هذا".

وينتهي عقد رودريجو البالغ من العمر 24 عاما مع ريال مدريد مدريد صيف 2028.

قبل أيام، كشفت شبكة سكاي سبورتس عن احتمالية دخول نادي النصر في مفاوضات مع رودريجو لاعب ريال مدريد.

وأشارت الشبكة إلى أن كريستيانو رونالدو هو من طلب التعاقد مع اللاعب البرازيلي وسيحاول إقناعه بالانضمام.

وفقا لسكاي فإن النادي السعودي بدأ بالفعل الحديث مع المقربين من اللاعب لإمكانية ضمه.

وشددت سكاي على أن اللاعب لا يرغب في الانتقال للدوري السعودي ولكنه يرغب في الذهاب للدوري الإنجليزي حال رحيله عن ريال مدريد.

ويعد أرسنال ضمن أبرز المهتمين بالتعاقد مع رودريجو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

رودريجو البالغ من العمر 24 عاما بدأ مسيرته الكروية مع نادي سانتوس البرازيلي.

وانضم رودريجو إلى أكاديمية النادي في سن العاشرة، وتم تصعيده إلى الفريق الأول في عام 2017.

وفي يونيو 2018 أعلن نادي ريال مدريد عن التعاقد مع رودريجو مقابل 45 مليون يورو، على أن ينضم للفريق في العام التالي.

وخاض رودريجو أول مباراة رسمية مع ريال مدريد في سبتمبر 2019.

وحقق مع ريال مدريد عدة ألقاب، منها دوري أبطال أوروبا مرتين والدوري الإسباني 3 مرات.

كما أصبح لاعبًا دوليًا مع منتخب البرازيل الأول منذ عام 2019.

ولعب البرازيلي 270 مباراة بقميص ريال مدريد، وسجل 68 هدفا.