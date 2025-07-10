كرة سلة - مصدر بالاتحاد السكندري لـ في الجول: كيجو قريب من الانضمام للفريق

بات نادي الاتحاد السكندري قريبا من ضم مصطفى كيجو لاعب فريق سلة الأهلي السابق في صفقة انتقال حر.

وكان كيجو قد فسخ تعاقده بالتراضي مع النادي الأهلي.

وكشف مصدر من الاتحاد السكندري لـ FilGoal.com: "الاتحاد قريب من إتمام تعاقده مع مصطفى كيجو ليصبح ثاني صفقات فريق السلة للموسم الجديد بعد ضم أحمد عزب بشكل رسمي".

وأضاف "لم يتم التوقيع الرسمي حتى الآن، لكن كيجو هو الأقرب لتدعيم صفوف الفريق".

وأنهى الاتحاد السكندري الدوري المصري الموسم الماضي في المركز الثاني بعد خسارة النهائي أمام الأهلي.

ويحق للاتحاد السكندري قيد صفقتين دون رسوم للموسم الجديد بعد احتلال المركز الثاني في الدوري.

كما احتل المركز الرابع في بطولة الدوري الإفريقي لكرة السلة.

وأعلن الاتحاد السكندري تعاقده مع أحمد عزب لاعب الزمالك لمدة 3 مواسم.