أرسنال يعلن ضم نورجارد

الخميس، 10 يوليه 2025 - 14:11

كتب : FilGoal

كريستيان نورجارد - أرسنال (الصورة من الموقع الرسمي لأرسنال)

أعلن نادي أرسنال يوم الخميس ضم كريستيان نورجارد قادما من برينتفورد.

وعبر نورجارد الكشف الطبي بنجاح قبل أن يوقع على عقود انضمامه إلى المدفعجية.

ووقع لاعب خط الوسط الدنماركي على عقد يربطه بأرسنال لمدة موسمين مع إمكانية التمديد لموسم آخر.

أخبار متعلقة:
ماركا: كوناتي رفض عرضين لتجديد تعاقده مع ليفربول فالفيردي يوجه رسالة مؤثرة لمودريتش وفاسكيز وجماهير ريال مدريد سكاي: نوتنجهام وكريستال بالاس يفكران في ضم جناح مانشستر سيتي مانشستر يونايتد يضم مهاجم لوهافر.. ويقرر إعارته

ولم يعلن أرسنال قيمة الصفقة، لكن تقارير عديدة أوضحت أن الصفقة تمت مقابل 10 ملايين جنيه استرليني.

Image

ويعد نورجارد أحد الخيارات لتعويض رحيل توماس بارتي عن أرسنال.

سيرتدي نورجارد القميص رقم 16 مع المدفعجية.

Image

وكانت شبكة ذا أثليتك قد ذكرت أن أرسنال تقدم بعرض لبرينتفورد من أجل ضم لاعب الوسط مقابل 8 ملايين جنيه استرليني لكن برينتفورد رفض هذا المبلغ.

وكان عقد اللاعب مع برينتفورد ينتهي في صيف 2027.

وارتدى الدولي الدنماركي قميص برينتفورد في 122 مباراة بالدوري الإنجليزي، وسجل 11 هدفا وصنع 12.

كريستيان نورجارد أرسنال برينتفورد
نرشح لكم
الرياضية: ثيو هيرنانديز يوقع على عقود انضمامه إلى الهلال فيورنتينا يعيد دجيكو للدوري الإيطالي تقرير: فنربخشة يتوصل لاتفاق مع سان جيرمان من أجل ضم أسينسيو خبر في الجول - إنبي يتمم الاتفاق مع طنطا بشأن أقطاي بديل فيرتز يخضع للكشف الطبي مع ليفركوزن ماركا: كوناتي رفض عرضين لتجديد تعاقده مع ليفربول خبر في الجول - شيكو بانزا يصل القاهرة لإتمام انتقاله إلى الزمالك إذاعة تونسية: الزمالك استفسر عن ضم غربال.. وسببان يعقدان انتقاله
أخر الأخبار
ورشة طبية باتحاد الكرة للوقاية من "الموت المفاجئ" 2 دقيقة | الكرة المصرية
الرياضية: ثيو هيرنانديز يوقع على عقود انضمامه إلى الهلال 3 دقيقة | ميركاتو
فيورنتينا يعيد دجيكو للدوري الإيطالي 10 دقيقة | الكرة الأوروبية
تقرير: فنربخشة يتوصل لاتفاق مع سان جيرمان من أجل ضم أسينسيو 27 دقيقة | ميركاتو
خبر في الجول - إنبي يتمم الاتفاق مع طنطا بشأن أقطاي 48 دقيقة | الدوري المصري
الأهلي والزمالك يختاران استاد القاهرة لاستضافة مباريات الموسم المقبل.. وتحديد البديل 58 دقيقة | الدوري المصري
بديل فيرتز يخضع للكشف الطبي مع ليفركوزن ساعة | ميركاتو
موزاييك: سموحة يتمم اتفاقه بضم يوسف الفلاحي من البنزرتي ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد إقصاء فلومينينسي.. فريق وحيد لم يتلق خسارة في كأس العالم للأندية 2 خبر في الجول - بيراميدز يعير ثلاثي الفريق لسموحة والجونة 3 خبر في الجول - الاتفاق تم.. الزمالك يضم شيكو بانزا لمدة 4 مواسم 4 أحمد ريان: تمنيت الانتقال لـ الزمالك.. ولهذا لم تتم الصفقة وكنت محقا مع موسيماني
/articles/509006/أرسنال-يعلن-ضم-نورجارد