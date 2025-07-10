أرسنال يعلن ضم نورجارد

أعلن نادي أرسنال يوم الخميس ضم كريستيان نورجارد قادما من برينتفورد.

وعبر نورجارد الكشف الطبي بنجاح قبل أن يوقع على عقود انضمامه إلى المدفعجية.

ووقع لاعب خط الوسط الدنماركي على عقد يربطه بأرسنال لمدة موسمين مع إمكانية التمديد لموسم آخر.

ولم يعلن أرسنال قيمة الصفقة، لكن تقارير عديدة أوضحت أن الصفقة تمت مقابل 10 ملايين جنيه استرليني.

ويعد نورجارد أحد الخيارات لتعويض رحيل توماس بارتي عن أرسنال.

سيرتدي نورجارد القميص رقم 16 مع المدفعجية.

وكانت شبكة ذا أثليتك قد ذكرت أن أرسنال تقدم بعرض لبرينتفورد من أجل ضم لاعب الوسط مقابل 8 ملايين جنيه استرليني لكن برينتفورد رفض هذا المبلغ.

وكان عقد اللاعب مع برينتفورد ينتهي في صيف 2027.

وارتدى الدولي الدنماركي قميص برينتفورد في 122 مباراة بالدوري الإنجليزي، وسجل 11 هدفا وصنع 12.