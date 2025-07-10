ماركا: كوناتي رفض عرضين لتجديد تعاقده مع ليفربول

الخميس، 10 يوليه 2025 - 14:04

كتب : FilGoal

إبراهيما كوناتي

يرفض الفرنسي إبراهيما كوناتي مدافع ليفربول تجديد تعاقده مع الريدز بحسب صحيفة ماركا الإسبانية.

وينتهي تعاقد كوناتي مع ليفربول بنهاية الموسم المقبل.

وبحسب صحفية ماركا، فإن كوناتي رفض عرضين من ليفربول لتجديد تعاقده.

أخبار متعلقة:
بعد استشارة اللاعبين والجهاز الفني.. ودية ليفربول الأولى تقام في موعدها فرانكفورت يرد عبر في الجول على أنباء اقتراب إيكيتيكي من ليفربول سكاي توضح حقيقة اتفاق بايرن ميونيخ مع ليفربول لضم دياز RMC: كوناتي حدد وجهته القادمة حال الرحيل من ليفربول الصيف القادم

وكشفت وسائل إعلام فرنسية، عن موقف كوناتي في حال الرحيل الصيف القادم بشكل مجاني.

وأفادت RMC أن المدافع الفرنسي قرر فقط الذهاب لريال مدريد في حال تمكن من الرحيل بشكل مجاني من الريدز.

وأكد المصدر أن اللاعب مهووس بخطوة الانتقال لريال مدريد والإلتحاق بصديقه السابق أليكساندر أرنولد بالفريق الملكي.

ويهدف ريال مدريد فقط بالتعاقد مع المدافع الفرنسي الصيف القادم لكن بشكل مجاني، ولا يريد النادي دفع أموال في هذه الصفقة التي تعتبر مهمة لريال مدريد لتعزيز دفاع الفريق.

وينتهي عقد كوناتي مع ليفربول صيف 2026.

وتمكن ريال مدريد من الحصول على خدمات ظهير ليفربول ترينت أليكساندر أرنولد بشكل مجاني هذا الصيف.

انضم كوناتي لصفوف ليفربول صيف 2021، قادمًا من لايبزيج.

وشارك إبراهيما كوناتي مع ليفربول في 31 مباراة بالموسم المنصرم، وتمكن من تسجيل هدف والمساهمة بـ3 أهداف.

وحقق مع ليفربول الدوري الإنجليزي الموسم المنصرم.

إبراهيما كوناتي ريال مدريد ليفربول
نرشح لكم
فيورنتينا يعيد دجيكو للدوري الإيطالي أياكس يعلن رحيل جوردن هندرسون تقرير إيطالي: يوفنتوس يخطط للتخلص من فلاهوفيتش تشابي ألونسو: مررنا بيوم صعب أمام باريس سان جيرمان سكاي: نابولي ينتظر ضمانات جالتا سراي لإتمام انتقال أوسيمين ثلاثية في 24 دقيقة.. رقم سلبي لـ ريال مدريد يحدث لأول مرة منذ 20 عاما عثمان ديمبيلي يحطم رقمه الشخصي على حساب ريال مدريد رومانو: نيوكاسل ينضم لسباق التعاقد مع مهاجم فرانكفورت إيكيتيكي
أخر الأخبار
ورشة طبية باتحاد الكرة للوقاية من "الموت المفاجئ" 2 دقيقة | الكرة المصرية
الرياضية: ثيو هيرنانديز يوقع على عقود انضمامه إلى الهلال 3 دقيقة | ميركاتو
فيورنتينا يعيد دجيكو للدوري الإيطالي 10 دقيقة | الكرة الأوروبية
تقرير: فنربخشة يتوصل لاتفاق مع سان جيرمان من أجل ضم أسينسيو 27 دقيقة | ميركاتو
خبر في الجول - إنبي يتمم الاتفاق مع طنطا بشأن أقطاي 48 دقيقة | الدوري المصري
الأهلي والزمالك يختاران استاد القاهرة لاستضافة مباريات الموسم المقبل.. وتحديد البديل 57 دقيقة | الدوري المصري
بديل فيرتز يخضع للكشف الطبي مع ليفركوزن ساعة | ميركاتو
موزاييك: سموحة يتمم اتفاقه بضم يوسف الفلاحي من البنزرتي ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد إقصاء فلومينينسي.. فريق وحيد لم يتلق خسارة في كأس العالم للأندية 2 خبر في الجول - بيراميدز يعير ثلاثي الفريق لسموحة والجونة 3 خبر في الجول - الاتفاق تم.. الزمالك يضم شيكو بانزا لمدة 4 مواسم 4 أحمد ريان: تمنيت الانتقال لـ الزمالك.. ولهذا لم تتم الصفقة وكنت محقا مع موسيماني
/articles/509005/ماركا-كوناتي-رفض-عرضين-لتجديد-تعاقده-مع-ليفربول