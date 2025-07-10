ماركا: كوناتي رفض عرضين لتجديد تعاقده مع ليفربول

يرفض الفرنسي إبراهيما كوناتي مدافع ليفربول تجديد تعاقده مع الريدز بحسب صحيفة ماركا الإسبانية.

وينتهي تعاقد كوناتي مع ليفربول بنهاية الموسم المقبل.

وبحسب صحفية ماركا، فإن كوناتي رفض عرضين من ليفربول لتجديد تعاقده.

وكشفت وسائل إعلام فرنسية، عن موقف كوناتي في حال الرحيل الصيف القادم بشكل مجاني.

وأفادت RMC أن المدافع الفرنسي قرر فقط الذهاب لريال مدريد في حال تمكن من الرحيل بشكل مجاني من الريدز.

وأكد المصدر أن اللاعب مهووس بخطوة الانتقال لريال مدريد والإلتحاق بصديقه السابق أليكساندر أرنولد بالفريق الملكي.

ويهدف ريال مدريد فقط بالتعاقد مع المدافع الفرنسي الصيف القادم لكن بشكل مجاني، ولا يريد النادي دفع أموال في هذه الصفقة التي تعتبر مهمة لريال مدريد لتعزيز دفاع الفريق.

وينتهي عقد كوناتي مع ليفربول صيف 2026.

وتمكن ريال مدريد من الحصول على خدمات ظهير ليفربول ترينت أليكساندر أرنولد بشكل مجاني هذا الصيف.

انضم كوناتي لصفوف ليفربول صيف 2021، قادمًا من لايبزيج.

وشارك إبراهيما كوناتي مع ليفربول في 31 مباراة بالموسم المنصرم، وتمكن من تسجيل هدف والمساهمة بـ3 أهداف.

وحقق مع ليفربول الدوري الإنجليزي الموسم المنصرم.