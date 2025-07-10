الهلال السعودي يكشف قمصان الموسم المقبل

كشف نادي الهلال السعودي قميصه الأساسي الذي سيلعب به منافسات موسم 2025-2026، والمقدم من شركة بوما.

وكان الهلال قد لعب منافسات كأس العالم للأندية بقميص باللون الأزرق التقليدي للنادي مع تواجد هلال كبير بالمنتصف.

وأعلن الهلال شكل القميص الجديد للموسم المقبل يوم الخميس.

وجاء بيان الهلال على النحو التالي:

تود شركة نادي الهلال وبوما الشرق الأوسط الإعلان عن الإطلاق الرسمي لأطقم نادي الهلال لموسم 2025/26 (الأساسي والاحتياطي)، امتدادًا لروح الانتصارات والشغف، والفخر السعودي،

ويأتي تصميم الأطقم بعد قصة مستلهمًا من تضاريس المملكة الطبيعية المتنوعة، وتاريخ الهلال، وإنجازاته المتعدّدة وريادته، حيث يعكس كل عنصر من عناصر التصميم الإرث المتجذر للنادي وعلاقته العميقة بجماهيره الوفية، المعروفة بالقوة الزرقاء، عبر تفاصيل دقيقة ولمسات إبداعية، تجسّد قيم الفخر، والتميّز لـ "الهلال".

وجاء الطقم الأساسي بتصميمه المستوحى من فنون العمارة النجدية الطينية، ليربط حاضر النادي ببداياته وتأسيسه في مقره الأول، قبل أن يتحوّل إلى أيقونة وزعيمًا لأكبر قارة، واسمًا عالميًا، يسعى دومًا إلى تحقيق أهدافه الاستراتيجية في التوسع وتنمية هويته وجماهيريته عالميًا.

فيما يعد الطقم الآخر مستوحىً من القمر، ليعبّر عن المسار المتجدّد والمتطور للهلال، مجسّدً اسم النادي "الهلال"، ومتماشيًا مع رؤية بوما في توظيف السرد القصصي في التصميم.

ويأتي هذا الإطلاق الجديد بعد النجاح الكبير لأطقم الهلال التي ارتداها خلال مشاركته المتميّزة في بطولة كأس العالم للأندية 2025، والتي كانت من بين المنتجات الأعلى مبيعًا في متاجر بوما حول العالم، محقّقةً أرقامًا غير مسبوقة جاءت متزامنةً مع قصة النجاح التي كتبها الفريق في البطولة.