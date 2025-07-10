فالفيردي يوجه رسالة مؤثرة لمودريتش وفاسكيز وجماهير ريال مدريد

الخميس، 10 يوليه 2025 - 13:21

كتب : FilGoal

ريال مدريد ضد غرناطة

وجه فيدي فالفيردي نجم ريال مدريد رسالة مؤثرة لجماهير فريقه وزميليه لوكا مودريتش ولوكاس فاسكيز بعد الخسارة من باريس سان جيرمان في كأس العالم للأندية.

وسقط ريال مدريد في فخ الخسارة بنتيجة 4-0 أمام باريس سان جيرمان في نصف نهائي مونديال الأندية.

وقال فالفيردي عبر حسابه الشخصي على إنستجرام: "لقد عملنا بجد كل يوم وأعددنا أنفسنا للفوز بهذه البطولة، لم نتمكن من ذلك، لكننا سنواصل الكفاح والعمل كفريق واحد لمواصلة التطور في كل جانب نحتاج إلى تحسينه.

وأضاف "كنا متحمسين للغاية للفوز بهذه البطولة، من أجل جماهير ريال مدريد، ومن أجل لوكاس فاسكيز ولوكا مودريتش اللذين كانا دائمًا قدوتنا داخل الملعب وخارجه".

وتابع "شكرًا لكما مودريتش وفاسكيز على كل ما قدمتموه لنا، لقد كان من دواعي سروري أن أقضي معكما هذه السنوات الطويلة".

وانتهى مشوار الثنائي مع ريال مدريد بنهاية الموسم.

وأتم "أما جماهير مدريد، لا يسعني إلا أن أشكرهم على مرافقتنا في السراء والضراء ودعمهم لنا في الولايات المتحدة الأمريكية. هلا مدريد".

وتأهل باريس سان جيرمان لمواجهة تشيلسي الإنجليزي في المباراة النهائية لكأس العالم للأندية.

وسجل ثلاثية باريس سان جيرمان في الشوط الأول، فابيان رويز هدفين في الدقيقتين 6، و24، فيما سجل عثمان ديمبلي الهدف الثاني في الدقيقة التاسعة.

وأكمل جونكالو راموس رباعية باريس سان جيرمان في الدقيقة 87 واحتفل على طريقة الراحل ديوجو جوتا لاعب ليفربول.

ونال فابيان رويز جائزة رجل المباراة لأفضل لاعب بعدما سجل هدفين ضمن رباعية فريقه.

وتأخر انطلاق المباراة 10 دقائق بسبب تأخر حافلة فريق ريال مدريد نتيجة الازدحام المروري.

وألحق باريس سان جيرمان بمنافسه ريال مدريد أول هزيمة له في كأس العالم للأندية.

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